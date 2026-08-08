Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.100.000 pesos a 30 días en agosto 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten conocer de antemano el rendimiento, aunque la ganancia depende de la tasa ofrecida por cada entidad y del canal elegido para realizar la operación. Por Agregar C5N en









Una inversión para los ahorristas.

Inversión: depositar $4.100.000 a 30 días permite conocer de antemano los intereses que se pueden obtener.

Diferencias: la ganancia puede variar según el banco y el canal utilizado para realizar la operación.

Aumento de precios: comparar la rentabilidad con la inflación permite evaluar si se mantiene el poder adquisitivo del dinero.

Renovación: reinvertir el capital junto con los intereses puede generar un rendimiento acumulado en períodos sucesivos.

Tasas:** las entidades financieras pueden modificar las condiciones, por lo que se recomienda consultar los valores vigentes antes de invertir. Plazo fijo: las colocaciones de corto duración permiten conocer de antemano cuánto dinero se puede obtener al finalizar el período. Este mes, quienes tengan $4.100.000 y opten por constituir un ahorro pueden calcular el rendimiento según la tasa ofrecida por cada banco y el canal utilizado para realizar la operación. ¿Cuánto podés ganar si depositás 4.100.000 pesos a 30 días en agosto 2026?.

La tasa no es el único elemento que se debe considerar antes de realizar una inversión. También es importante verificar el lapso mínimo, las condiciones de renovación y la posibilidad de operar desde canales digitales. Además, las tasas pueden modificarse y no necesariamente son iguales entre todas las entidades financieras. Por eso, el monto final obtenido por $4.100.000 a 30 días puede variar según el establecimiento elegido. En este sentido, una inversión de corto plazo permite conocer con anticipación la ganancia nominal de una colocación y puede resultar una alternativa para quienes buscan mantener su dinero invertido durante un período determinado sin asumir grandes variaciones en el capital.

La rentabilidad puede variar de acuerdo con la entidad financiera, la tasa vigente al momento de realizar la operación y las condiciones establecidas por cada entidad bancaria. Por eso, antes de constituir una alternativa de inversión, es conveniente consultar la tasa ofrecida y utilizar el simulador disponible en la plataforma de la entidad elegida.

Cuánto ganas por depositar $4.100.000 en un plazo fijo según el banco Si se toma como referencia una TNA del 20,50%, un depósito de $4.100.000 a 30 días genera aproximadamente $70.054,79 en intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría un total de $4.170.054,79, compuesto por el capital inicial más los intereses obtenidos. En cambio, si la operación se realiza mediante canales electrónicos con una TNA del 21%, el rendimiento sería levemente superior. En ese caso, los intereses alcanzarían aproximadamente los $70.767,12, por lo que el monto final ascendería a $4.170.767,12. Tomando como referencia las tasas mencionadas, el resultado estimado es el siguiente:

TNA del 20,50%: $70.054,79 de intereses y $4.170.054,79 al vencimiento.

TNA del 21%: $70.767,12 de intereses y $4.170.767,12 al vencimiento. economia Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Además de conocer cuánto dinero se obtiene al finalizar los 30 días, uno de los principales factores que tienen en cuenta los ahorristas es la evolución inflacionaria. La comparación entre el rendimiento del plazo fijo y el aumento de los precios permite determinar si los intereses obtenidos alcanzan para mantener el poder adquisitivo del capital.

En un escenario de inflación mensual cercana al 2%, una colocación con una TNA en torno al 20% puede ubicarse cerca de ese nivel de referencia en períodos cortos. Sin embargo, el resultado real dependerá del aumento de precios registrado durante los 30 días y de la tasa efectivamente ofrecida por el banco. Por este motivo, quienes eligen esta alternativa suelen revisar periódicamente las tasas disponibles y evaluar si conviene renovar el capital junto con los intereses al finalizar cada período.