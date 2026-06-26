Así es el programa que hace más simple los trámites previsionales de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social implementa una iniciativa destinada a facilitar el acceso a gestiones y consultas , reduciendo traslados y tiempos de espera. Conocé cómo funciona este servicio, quiénes pueden acceder y qué gestiones se pueden realizar en todo el país. Por Agregar C5N en









La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió el programa "ANSES va a tu trabajo"

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió el programa "ANSES va a tu trabajo", una iniciativa que acerca los servicios previsionales a empresas, organismos y sindicatos para que los trabajadores puedan realizar trámites sin acudir a una oficina. Así es el programa que hace más simple las gestiones jubilatorios de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) amplió el alcance de ANSES va a tu trabajo, un programa diseñado para simplificar los trámites previsionales y acercar la atención a los espacios laborales. La iniciativa busca reducir los tiempos de espera, evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso a los servicios del organismo en todo el país.

La ampliación del plan incorpora cambios importantes para facilitar el acceso a los servicios de la entidad previsional. Entre ellos, se eliminó el requisito de contar con un mínimo de 100 trabajadores para que empresas y organizaciones puedan adherirse a la iniciativa. Además, el alcance se extendió a los cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los empleados alcanzados. A través de este servicio, los empleados pueden realizar distintos trámites y consultas sin necesidad de asistir a una oficina, lo que reduce tiempos de espera y evita traslados. El servicio es gratuito y se implementa mediante convenios con empresas, agencia públicas, sindicatos y otras entidades de todo el país.

Cómo es el programa que hace más simple los trámites de ANSES El programa opera mediante convenios entre ANSES y empresas, organismos públicos, sindicatos y entidades intermedias. A través de este esquema, personal del ente brinda atención personalizada directamente en los lugares de trabajo o mediante canales electrónicos habilitados.

De esta manera, los trabajadores pueden resolver distintos trámites sin interrumpir su jornada laboral y con asistencia de operadores especializados que actúan como nexo con la agencia previsional. La principal modificación es la eliminación del requisito que exigía contar con al menos 100 trabajadores para adherirse a la iniciativa. Esto permitirá que un mayor número de empresas e instituciones pueda acceder al servicio. Además, la cobertura se amplió para incluir a los cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores beneficiados por el programa. Entre las gestiones disponibles se encuentran:

Actualización de datos personales y del grupo familiar.

Gestión de asignaciones familiares.

Obtención de la Clave de la Seguridad Social.

Consultas sobre obra social

Reclamos relacionados con prestaciones.

Asesoramiento e inicio de trámites de jubilaciones y pensiones.

Solicitud de reajustes de haberes.