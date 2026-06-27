27 de junio de 2026 Inicio
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Cuál es el grupo particular de ANSES que recibirá casi $450.000 con un extra en julio 2026

El organismo de previsión social entrega este monto a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el mes entrante.

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Cuál es el grupo particular de ANSES que recibirá casi $450.000 con un extra en julio 2026
  • Un grupo específico de beneficiarios de ANSES podrá recibir cerca de $450.000 durante julio de 2026.
  • El monto surge de la combinación entre la AUH por discapacidad y la Tarjeta Alimentar.
  • La suma total alcanza los $449.780,06 para quienes cumplan con los requisitos establecidos.
  • Aunque en esta época se paga el aguinaldo a jubilados y trabajadores registrados, los titulares de AUH no perciben ese beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de julio de 2026 y confirmó que un sector particular de beneficiarios podrá alcanzar ingresos cercanos a los $450.000 gracias a la combinación de dos prestaciones que se acreditan en la misma cuenta.

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Se trata de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad y que, además, reciben la Tarjeta Alimentar. La acumulación de ambos beneficios permite alcanzar uno de los montos más altos dentro de los programas de asistencia social administrados por el organismo.

Qué grupo de ANSES cobra casi $450.000 en julio 2026

El beneficio alcanza a titulares de la AUH por discapacidad que también forman parte del esquema de la Tarjeta Alimentar. Según los valores vigentes para este período, la prestación por hijo con discapacidad asciende a $377.530,06. A ese importe se le agrega el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que llega a $72.250 para los beneficiarios incluidos en el programa.

Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

De esta manera, la suma de ambas prestaciones alcanza un total de $449.780,06 durante julio de 2026. El monto se acredita de acuerdo con el calendario de pagos de ANSES y sin necesidad de realizar trámites adicionales para quienes ya se encuentran incorporados a ambos beneficios.

Cómo es el extra que recibe AUH de ANSES en julio 2026

El ingreso adicional que permite acercarse a los $450.000 no corresponde a un bono extraordinario ni a un aguinaldo. En realidad, surge de la combinación entre la AUH por discapacidad y la Tarjeta Alimentar, dos herramientas que buscan reforzar los ingresos de familias con mayores necesidades económicas.

Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

Desde ANSES también recordaron que los titulares de la Asignación Universal por Hijo no cobran aguinaldo, ya que se trata de una prestación social y no de un salario ni de un haber previsional. Por ese motivo, el Sueldo Anual Complementario queda reservado para jubilados, pensionados y trabajadores registrados que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación laboral y previsional.

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