8 de agosto de 2026 Inicio
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Cómo podés descargar la constancia de CUIL de ANSES y para qué sirve

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite obtener el documento de manera online, gratuita y sin turno. Conocé el paso a paso para descargarlo y en qué trámites puede ser solicitado.

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La constancia de CUIL de ANSES puede descargarse de manera online

La constancia de CUIL de ANSES puede descargarse de manera online, gratuita y sin turno previo.

  • Cómo descargar el comprobante de CUIL desde ANSES.
  • El trámite que se puede realizar de forma online y gratuita.
  • Para qué sirve el Código Único de Identificación Laboral
  • En qué gestiones pueden solicitar el documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que el Comprobante del Código Único de Identificación Laboral puede gestionarse desde su sitio web oficial utilizando una computadora o un teléfono celular. El trámite es sencillo y permite obtener el documento en pocos pasos. ¿Cómo podés descargar la constancia de CUIL de ANSES y para qué sirve?

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El CUIL es un número que permite identificar a los trabajadores dentro del sistema de la seguridad social. Está compuesto por el número de DNI, acompañado por dos dígitos al comienzo y un dígito verificador al final. Esta cifra es fundamental para registrar los aportes jubilatorios y acceder a diferentes prestaciones y beneficios de la Seguridad Social. Entre otros trámites, el CUIL puede ser necesario para gestionar:

  • Asignaciones Familiares.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Jubilaciones y pensiones.
  • Trámites relacionados con el empleo y los aportes previsionales.
  • Gestiones ante organismos públicos y entidades privadas.

Así podés gestionar la constancia de CUIL de ANSES

La constancia puede obtenerse de forma online, gratuita y sin turno previo. Para realizar el trámite, se debe ingresar al sitio oficial de ANSES y buscar la opción correspondiente a la constancia de CUIL. Una vez completados los datos solicitados, el sistema permite consultar la información y descargar o imprimir la constancia para utilizarla en diferentes gestiones. El procedimiento puede realizarse tanto desde una computadora como desde un teléfono celular, por lo que no es necesario acudir personalmente a una oficina de ANSES si la persona ya cuenta con un CUIL asignado.

Actualmente, el CUIL se genera de manera automática cuando se emite el DNI por primera vez. Sin embargo, si una persona todavía no tiene un CUIL asignado, debe realizar el trámite de manera presencial. En ese caso, puede acercarse a una oficina de ANSES sin necesidad de sacar turno y presentar el último ejemplar original de su DNI para solicitar la asignación correspondiente.

La constancia de CUIL emitida por ANSES no tiene fecha de vencimiento. Además, cuenta con plena validez legal y no necesita la firma ni el sello de un trabajador del organismo. El documento puede ser solicitado para diferentes gestiones ante organismos públicos, bancos, entidades privadas y centros de salud, por lo que resulta conveniente tenerlo disponible cuando sea necesario acreditar el número de CUIL.

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