Hasta qué fecha se paga Volver al Trabajo de ANSES y quiénes lo seguirán cobrando El programa continúa vigente tras una decisión judicial y mantiene los pagos mensuales. Conocé hasta cuándo se abona, quiénes siguen recibiendo el beneficio y cómo verificar su estado. Por Agregar C5N en









El programa destinado a personas transferidas desde el ex Potenciar Trabajo continúa vigente en 2026.

El programa continúa vigente tras una medida judicial que frenó su finalización.

Los pagos mensuales se mantienen mientras no haya una resolución definitiva.

La continuidad del beneficio depende de una definición judicial pendiente.

Siguen cobrando quienes permanecen registrados como beneficiarios activos en el sistema. El programa destinado a personas transferidas desde el ex Potenciar Trabajo, continúa vigente en 2026 luego de que una medida judicial ordenara mantener su aplicación. Aunque el Gobierno había anunciado su finalización, la suspensión de esa decisión permitió que el esquema siga operativo de manera provisoria. ¿Hasta qué fecha se paga el programa Volver al Trabajo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y quiénes lo seguirán cobrando?.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar las condiciones de inserción laboral de sus beneficiarios a través de capacitaciones, prácticas formativas y apoyo para proyectos productivos. Además, incluye el abono de una prestación mensual a cargo de la ANSES.

Los beneficiarios pueden verificar su situación a través de los canales oficiales de ANSES o la app Mi Argentina. Para ello, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder a la sección “Mis cobros”, donde se informa si el programa se encuentra activo y la fecha de depósito correspondiente. En caso de que el pago figure liquidado pero no acreditado, se recomienda consultar con la entidad bancaria. Si no aparece la liquidación, el reclamo debe realizarse directamente ante la ANSES.

Cómo seguirá el programa Volver al Trabajo de ANSES y cuándo se pagó Por el momento, el programa no tiene una fecha de finalización confirmada. Su continuidad depende de una resolución judicial definitiva que defina si el esquema será reemplazado o se mantendrá vigente. Actualmente, la medida se sostiene de manera provisoria, por lo que los pagos continúan realizándose mientras no haya un fallo final que disponga lo contrario.

Cómo saber si seguís recibiendo Volver al Trabajo de ANSES Seguirán cobrando el beneficio:

Personas que fueron transferidas desde el ex Potenciar Trabajo y continúan registradas en el programa.

Titulares que mantengan su condición activa dentro de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social.

Beneficiarios que no hayan sido dados de baja del sistema por la ANSES

El cobro mensual se mantiene siempre que la persona figure como activa en los registros oficiales del organismo. El pago se realiza generalmente durante los primeros días hábiles de cada mes. En junio de 2026, la acreditación se efectuó el día 3, mientras que los beneficiarios de Acompañamiento Social cobraron el 5. Para los próximos meses, las fechas exactas se confirman de manera mensual, aunque suelen ubicarse alrededor del quinto día hábil.