Por cada extranjero que arribó al país en 2025 se fueron dos argentinos al exterior

Más de 18 millones de argentinos viajaron fuera del país el último año y arribaron menos de 9 millones de visitantes no residentes. La balanza comercial arrojó un déficit de u$s4.054,2 millones.

Según el INDEC

Según el INDEC, 18.839.900 argentinos viajaron al exterior en 2025.

Un total de 18.839.900 argentinos viajaron al exterior durante 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La cifra representa un aumento de 38,6% comparado con 2024, y de los cuales 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas.

Te puede interesar:

En tanto, 8.775.600 personas visitaron al país en el último año, de los cuales 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 fueron excursionistas. La cifra representa un descenso del 19,7% contra los 10.927.600 que arribaron a la Argentina en 2024.

Tomando en cuentas ambos indicadores, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior.

En total, el gasto del turismo receptivo fue de u$s3.110 millones, mientras que en el emisivo fue de u$s7.164,2 millones. Esto derivó en un saldo negativo de u$s4.054,2 millones, siendo que a la Argentina le ingresó menos dinero del que se gastaron los argentinos en el exterior.

La gastronomía concentró el mayor gasto de los turistas no residentes, con el 31,2%. Le siguió alojamiento (22,4%), compras (13,5%), paquetes turísticos (10,8%), transporte (9,7%), vuelos de cabotaje (3,8%), excursiones (3,1%) y otros gastos (5,5%).

Los números de diciembre de 2025

El ingreso de turistas a la Argentina cayó 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país de los mismos.

Durante el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 535.800 se repartieron en turistas y 352.000 en excursionistas. A su vez, la cantidad de turistas que visitó el país cayó un 6,6% contra noviembre.

Del total del turismo receptivo, el 17,6% provino de Europa, el 16,6% de Brasil y el 15,4% de Chile. El 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea, el 37,3%, por vía terrestre y el 14,3% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.277.700 durante diciembre: 705.100 fueron turistas y 572.600 fueron excursionistas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes (Brasil 24,7% y Chile 21,3%)

El 45,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre, el 41,8% por vía aérea y el 12,5%, por la vía fluvial/marítima.

Así, el último mes del año cerró con un saldo negativo de 389.900 visitantes internacionales. Esto se dio como consecuencia de los saldos negativos de 169.300 de turistas y de 220.600 de excursionistas.

