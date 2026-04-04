5 de abril de 2026 Inicio
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ANSES paga $109.332 desde el 10 de abril 2026: de qué se trata

Los ingresos se ajustan por inflación y mantienen su esquema habitual. El cronograma permite prever la acreditación según la terminación de cada documento.

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ANSES 

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Las acreditaciones comienzan el 10 de abril.

Las acreditaciones comienzan el 10 de abril.

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  • El pago mensual de la AUH de ANSES supera los $109.000 en abril tras el ajuste por inflación.

  • El incremento se define por la movilidad previsional basada en el índice de precios.

  • Existen montos diferenciados según el tipo de beneficio y la situación familiar.

  • El calendario de cobro ya está organizado por terminación de DNI durante el mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en el mes de abril los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un ingreso mensual que supera los $109.000, correspondiente al 80% del beneficio.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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Este valor surge de la actualización aplicada por la fórmula de movilidad, que toma como referencia la inflación de meses anteriores. Además, la prestación mantiene su esquema habitual de pago, con una parte retenida hasta cumplir con los requisitos establecidos. Los pagos se realizan de acuerdo a la terminación del DNI, por lo que es importante revisar esta tabla para saber cuándo se acredita.

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social
Esto les permitirá enfrentar de mejor manera la inflación y cubrir las necesidades básicas de sus familias.

Esto les permitirá enfrentar de mejor manera la inflación y cubrir las necesidades básicas de sus familias.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y que no cuentan con empleo formal registrado. El beneficio alcanza a quienes tienen hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad, sin límite de edad en este último caso.

Además, el acceso está sujeto al cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad, condiciones que forman parte de los requisitos exigidos por el organismo previsional. En algunos casos, se implementó un sistema automático que valida estos controles para niños de hasta 4 años, lo que permite acceder al cobro completo sin la presentación de la Libreta AUH.

Monto de la AUH de ANSES en abril 2026

Con el aumento del 2,9% aplicado en abril, el monto total de la AUH asciende a $136.666 por hijo. Sin embargo, el pago mensual directo corresponde al 80% de esa cifra, es decir, $109.332,80. El 20% restante se retiene y se acumula hasta que el titular presente la Libreta que certifica el cumplimiento de los requisitos.

Este procedimiento se mantiene como parte del esquema habitual del beneficio. Por otro lado, en el caso de hijos con discapacidad, el monto total alcanza los $445.003, con un pago mensual directo de $356.002,40.

AUH ANSES
Durante abril, los montos se mantienen en los mismos niveles de los últimos dos meses, después del aumento del 100% en febrero.

Durante abril, los montos se mantienen en los mismos niveles de los últimos dos meses, después del aumento del 100% en febrero.

AUH de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

El calendario de pagos de abril se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), distribuyendo las fechas a lo largo del mes. Las acreditaciones comienzan el 10 de abril para los documentos finalizados en 0 y continúan de manera progresiva:

  • 13 de abril: DNI terminados en 1
  • 14 de abril: DNI terminados en 2
  • 15 de abril: DNI terminados en 3
  • 16 de abril: DNI terminados en 4
  • 17 de abril: DNI terminados en 5
  • 20 de abril: DNI terminados en 6
  • 21 de abril: DNI terminados en 7
  • 22 de abril: DNI terminados en 8
  • 23 de abril: DNI terminados en 9
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