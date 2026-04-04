La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia i ncorporó un beneficio muy importante para los usuarios que viajan todos los días. Se trata de la devolución total del valor del pasaje en transporte público. Esta iniciativa se suma a otros descuentos disponibles en consumo cotidiano, incluyendo supermercados como Coto.

El programa está vinculado al uso de pagos sin contacto desde el celular , lo que permite acceder a reintegros automáticos en distintos rubros. De esta manera, los usuarios pueden ahorrar tanto en movilidad como en compras y servicios si utilizan la app en comercios adheridos.

El beneficio más destacado es la devolución del 100% en viajes realizados en subte, premetro y colectivos adheridos dentro del AMBA. La promoción se encuentra disponible todos los días y aplica al pagar con tarjeta Visa Débito del Banco Provincia vinculada al celular mediante tecnología NFC.

Cada tarjeta cuenta con un límite mensual de $10.000 en reintegros. El monto se acredita de forma automática luego de realizar el pago con esta modalidad, sin necesidad de hacer gestiones adicionales. Para acceder, es necesario tener la app actualizada, validar la identidad dentro del sistema y activar la función de pago sin contacto. Luego, solo hay que acercar el celular al lector del transporte para completar la operación.

En Coto hay un 30% de descuento todos los jueves sin límite de reintegro, siempre que se pague con NFC. El ahorro se aplica directamente en caja al momento de la compra. También se suma un 10% de devolución en los locales gastronómicos del Movistar Arena, con un tope mensual de $5.000 por tarjeta.

En cafeterías, Starbucks ofrece un 20% de descuento todos los días en productos seleccionados pagando con esta modalidad. A esto se agregan promociones en comercios de cercanía con un 20% de descuento de lunes a viernes, beneficios en gastronomía los fines de semana, rebajas en ferias y mercados bonaerenses, y descuentos en librerías y farmacias en días específicos.

Todos estos beneficios requieren el uso de pagos sin contacto desde el celular y la verificación de que el comercio esté adherido al programa.