5 de abril de 2026 Inicio
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Así podés acceder al 100% de reintegro en viajes con Cuenta DNI

La billetera digital del Banco Provincia permite reducir gastos en viajes y compras.

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Los beneficios se aplican pagando con el celular.

Los beneficios se aplican pagando con el celular.

Cuenta DNI
  • Cuenta DNI reintegra el 100% del pasaje en transporte público dentro del AMBA con tope mensual de $10.000 por tarjeta.
  • El beneficio se activa pagando con tarjeta Visa Débito del Banco Provincia mediante tecnología NFC desde el celular.
  • También hay 30% de descuento sin tope todos los jueves en Coto pagando sin contacto.
  • Se suman beneficios en Movistar Arena y Starbucks junto con descuentos en comercios de cercanía y otros rubros.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia incorporó un beneficio muy importante para los usuarios que viajan todos los días. Se trata de la devolución total del valor del pasaje en transporte público. Esta iniciativa se suma a otros descuentos disponibles en consumo cotidiano, incluyendo supermercados como Coto.

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El programa está vinculado al uso de pagos sin contacto desde el celular, lo que permite acceder a reintegros automáticos en distintos rubros. De esta manera, los usuarios pueden ahorrar tanto en movilidad como en compras y servicios si utilizan la app en comercios adheridos.

cuenta DNI

Cómo es el reintegro en transporte de Cuenta DNI

El beneficio más destacado es la devolución del 100% en viajes realizados en subte, premetro y colectivos adheridos dentro del AMBA. La promoción se encuentra disponible todos los días y aplica al pagar con tarjeta Visa Débito del Banco Provincia vinculada al celular mediante tecnología NFC.

Cada tarjeta cuenta con un límite mensual de $10.000 en reintegros. El monto se acredita de forma automática luego de realizar el pago con esta modalidad, sin necesidad de hacer gestiones adicionales. Para acceder, es necesario tener la app actualizada, validar la identidad dentro del sistema y activar la función de pago sin contacto. Luego, solo hay que acercar el celular al lector del transporte para completar la operación.

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Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además del reintegro en transporte, la aplicación del Banco Provincia mantiene otros beneficios en distintos rubros.

En Coto hay un 30% de descuento todos los jueves sin límite de reintegro, siempre que se pague con NFC. El ahorro se aplica directamente en caja al momento de la compra. También se suma un 10% de devolución en los locales gastronómicos del Movistar Arena, con un tope mensual de $5.000 por tarjeta.

En cafeterías, Starbucks ofrece un 20% de descuento todos los días en productos seleccionados pagando con esta modalidad. A esto se agregan promociones en comercios de cercanía con un 20% de descuento de lunes a viernes, beneficios en gastronomía los fines de semana, rebajas en ferias y mercados bonaerenses, y descuentos en librerías y farmacias en días específicos.

Todos estos beneficios requieren el uso de pagos sin contacto desde el celular y la verificación de que el comercio esté adherido al programa.

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