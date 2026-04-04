5 de abril de 2026 Inicio
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Qué límite debés superar para que ARCA investigue tus transferencias en abril 2026

El organismo fiscal investigará a todas las personas y cuentas que superen este monto de transacción en el mes. ¿Cómo evitar las sanciones?

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Un detalle importante: aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar

Un detalle importante: aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. 

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente un sistema de control sobre movimientos financieros que obliga a bancos y billeteras virtuales.
  • Muchos contribuyentes aún desconocen cuánto pueden mover sin que sus transacciones sean informadas automáticamente al fisco o si estos límites fueron actualizados en 2026.
  • El organismo confirmó que se trata de una “actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024”.
  • El régimen de información bancaria obligatoria establece diferentes límites según el tipo de operación y si se trata de personas físicas o jurídicas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente un sistema de control sobre movimientos financieros que obliga a bancos y billeteras virtuales a reportar operaciones que superen ciertos montos.

Superar determinados montos mensuales, las entidades financieras y plataformas digitales deben reportar esa actividad.
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Muchos contribuyentes aún desconocen cuánto pueden mover sin que sus transacciones sean informadas automáticamente al fisco o si estos límites fueron actualizados en 2026. Entender estos topes es clave para evitar bloqueos, pedidos de documentación o incluso sanciones por no poder justificar el origen de los fondos.

El organismo confirmó que se trata de una “actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024”. Se espera que en estas semanas se den a conocer los nuevos topes: “El nuevo valor resultará de aplicación para las obligaciones cuyos vencimientos ocurran a partir del 1 de agosto y del 1 de febrero de cada año, según corresponda”. Al momento, el organismo todavía no dio a conocer cuáles serán los montos actualizados.

A partir de qué monto ARCA puede investigarte por tus transferencias en abril 2026

El régimen de información bancaria obligatoria establece diferentes límites según el tipo de operación y si se trata de personas físicas o jurídicas.

Estos son los valores vigentes desde junio de 2025 y que continuarán aplicándose este año hasta la próxima actualización:

Operaciones para personas físicas

  • Transferencias y acreditaciones: hasta $ 50.000.000 mensuales.
  • Extracciones en efectivo: hasta $ 10.000.000 mensuales.
  • Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $ 50.000.000.
  • Plazos fijos: hasta $ 100.000.000.
  • Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $ 100.000.000.
  • Compras como consumidor final: hasta $ 10.000.000 mensuales.
  • Pagos de cualquier tipo: hasta $ 50.000.000 mensuales.

Operaciones para personas jurídicas

  • Transferencias y acreditaciones: hasta $ 30.000.000 mensuales.
  • Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $ 30.000.000.
  • Plazos fijos: hasta $ 30.000.000.
  • Pagos de cualquier tipo: hasta $ 30.000.000 mensuales.

Un detalle importante: aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. Si la suma de todas tus transacciones supera el tope establecido, se genera un reporte automático a ARCA.

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