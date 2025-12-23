Déficit turístico: en noviembre, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior creció más de 15% interanual El ingreso de turistas extranjeros al país cayó un 2,7% en los últimos doce meses. Los residentes locales viajaron mayormente hacia Brasil y Chile, mientras que el flujo de visitantes provino principalmente de Brasil y Europa. Por + Seguir en







El INDEC reportó un saldo negativo de 476,2 mil visitantes internacionales por todas las vías de acceso.

El déficit de la balanza turística argentina volvió a profundizarse en noviembre, según informó este martes el INDEC. Mientras la salida de residentes al exterior registró un incremento interanual del 15,3%, el arribo de turistas extranjeros al país sufrió una caída del 2,7% en la misma comparación, consolidando una brecha negativa en el flujo de viajeros.

En términos netos, el organismo estadístico reportó un saldo negativo de 476,2 mil visitantes internacionales por todas las vías de acceso. Este resultado se explicó fundamentalmente por los saldos deficitarios de 272,4 mil turistas y 203,7 mil excursionistas, evidenciando una mayor inclinación de los argentinos por el consumo turístico fuera de las fronteras nacionales.

Los residentes locales viajaron mayormente hacia Brasil y Chile, utilizando la vía aérea en un 47% de los casos y la terrestre en un 35,3%. En sentido inverso, el ingreso de turistas extranjeros provino principalmente de Brasil y Europa, con una concentración del 52,9% de las llegadas a través de aeropuertos, seguidas por el transporte terrestre.

En contraste con el frente externo, el turismo interno mostró un fuerte dinamismo durante el último mes, marcado por el primer periodo postelectoral tras el triunfo de La Libertad Avanza. Según la CAME, la cantidad de turistas que recorrieron el país creció un 21%, con un incremento del 34% en el gasto total frente al mismo periodo del año pasado.

El impulso local se concentró en el feriado "súper XL" por el Día de la Soberanía, que movilizó a 1.694.000 personas durante cuatro días. El reporte destacó que los viajeros tuvieron una estadía promedio de 2,3 noches, una marca “15% superior a la de 2024”, alentada por una agenda nacional activa y condiciones climáticas favorables.