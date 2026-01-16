Una parte: así podés obtener la devolución en ARCA de tus compras en el exterior El organismo confirmó el nuevo esquema de reintegros impositivos para argentinos que realicen compras en el exterior, una medida fiscal que beneficia de forma directa a los viajes y al consumo. Por + Seguir en







Se requiere CUIT, Clave Fiscal, Domicilio Fiscal Electrónico y CBU informada. Desde el 1 de enero, los ciudadanos argentinos que realizaron viajes al exterior pueden iniciar ante la ARCA el trámite para recuperar los montos retenidos durante el año 2025. Aunque las restricciones cambiarias para personas físicas quedaron atrás, el esquema del dólar tarjeta continúa vigente y regula tanto los consumos efectuados fuera del país como el pago de suscripciones a servicios digitales y plataformas internacionales.

Cada vez que se utiliza este tipo de cambio, se aplica un recargo del 30% sobre el valor del dólar oficial como adelanto impositivo. De acuerdo con el perfil fiscal de cada contribuyente, ese importe funciona como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales. Ese excedente es el que la ARCA habilita a reclamar mediante un mecanismo de devolución que, si bien no resulta inmediato, representa un reintegro clave para la economía personal.

ARCA La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. Pexels El procedimiento para solicitar la devolución varía según la situación tributaria de cada persona: los empleados en relación de dependencia lo gestionan a través del sistema SiRADIG-Trabajador, mientras que quienes no se encuentran alcanzados por estos impuestos deben realizar el trámite de devolución de percepciones directamente en el sitio web del organismo. En un escenario de altos costos para viajes y servicios internacionales, utilizar esta herramienta legal permite aliviar la carga impositiva y recuperar una parte relevante de los gastos en moneda extranjera.

Como acceder a la devolución por compras en el exterior que tiene ARCA Para gestionar el reintegro de las percepciones por compras en el exterior ante la ARCA (ex AFIP), resulta clave cumplir con una serie de requisitos administrativos previos. Antes de iniciar el trámite, el contribuyente necesita contar con CUIT y Clave Fiscal nivel 2 o superior, además de tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico. Otro paso esencial consiste en informar la CBU de la cuenta bancaria donde se recibirá el dinero, gestión que se realiza mediante el servicio “Declaración de CBU”, seleccionando la opción destinada a “Devoluciones”.

ARCA Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero. ARCA El procedimiento cambia de manera considerable según la situación fiscal de cada usuario. Quienes no tributan el Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales, como monotributistas o empleados sin retenciones, deben utilizar el servicio “Devolución de Percepciones” disponible en el sitio del organismo. Dentro de esta herramienta, corresponde generar una solicitud por cada mes del año 2025, desde el período 202501 hasta el 202512. El sistema exhibe las percepciones informadas por bancos y agencias de viaje, lo que permite seleccionarlas y presentarlas de forma sencilla.