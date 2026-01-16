16 de enero de 2026 Inicio
Una parte: así podés obtener la devolución en ARCA de tus compras en el exterior

El organismo confirmó el nuevo esquema de reintegros impositivos para argentinos que realicen compras en el exterior, una medida fiscal que beneficia de forma directa a los viajes y al consumo.

ARCA inició la devolución de percepciones del año pasado.

  • ARCA habilita desde enero la devolución de percepciones por consumos en el exterior realizados en 2025.
  • Los gastos con dólar tarjeta incluyen un recargo del 30% recuperable según la situación fiscal.
  • El trámite se gestiona por SiRADIG o por el sistema de Devolución de Percepciones.
  • Se requiere CUIT, Clave Fiscal, Domicilio Fiscal Electrónico y CBU informada.

Desde el 1 de enero, los ciudadanos argentinos que realizaron viajes al exterior pueden iniciar ante la ARCA el trámite para recuperar los montos retenidos durante el año 2025. Aunque las restricciones cambiarias para personas físicas quedaron atrás, el esquema del dólar tarjeta continúa vigente y regula tanto los consumos efectuados fuera del país como el pago de suscripciones a servicios digitales y plataformas internacionales.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

Cada vez que se utiliza este tipo de cambio, se aplica un recargo del 30% sobre el valor del dólar oficial como adelanto impositivo. De acuerdo con el perfil fiscal de cada contribuyente, ese importe funciona como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales. Ese excedente es el que la ARCA habilita a reclamar mediante un mecanismo de devolución que, si bien no resulta inmediato, representa un reintegro clave para la economía personal.

ARCA
El procedimiento para solicitar la devolución varía según la situación tributaria de cada persona: los empleados en relación de dependencia lo gestionan a través del sistema SiRADIG-Trabajador, mientras que quienes no se encuentran alcanzados por estos impuestos deben realizar el trámite de devolución de percepciones directamente en el sitio web del organismo. En un escenario de altos costos para viajes y servicios internacionales, utilizar esta herramienta legal permite aliviar la carga impositiva y recuperar una parte relevante de los gastos en moneda extranjera.

Como acceder a la devolución por compras en el exterior que tiene ARCA

Para gestionar el reintegro de las percepciones por compras en el exterior ante la ARCA (ex AFIP), resulta clave cumplir con una serie de requisitos administrativos previos. Antes de iniciar el trámite, el contribuyente necesita contar con CUIT y Clave Fiscal nivel 2 o superior, además de tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico. Otro paso esencial consiste en informar la CBU de la cuenta bancaria donde se recibirá el dinero, gestión que se realiza mediante el servicio “Declaración de CBU”, seleccionando la opción destinada a “Devoluciones”.

ARCA
El procedimiento cambia de manera considerable según la situación fiscal de cada usuario. Quienes no tributan el Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales, como monotributistas o empleados sin retenciones, deben utilizar el servicio “Devolución de Percepciones” disponible en el sitio del organismo. Dentro de esta herramienta, corresponde generar una solicitud por cada mes del año 2025, desde el período 202501 hasta el 202512. El sistema exhibe las percepciones informadas por bancos y agencias de viaje, lo que permite seleccionarlas y presentarlas de forma sencilla.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia y jubilados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, el reclamo se canaliza a través del formulario SIRADIG-Trabajador. Para este grupo, el plazo para cargar las percepciones del año 2025 vence el 31 de marzo, y el reintegro suele reflejarse en la liquidación anual que los empleadores efectúan en mayo. Antes de autorizar el depósito, ARCA realiza controles automáticos para verificar la coherencia de la información, y el monto aprobado incluye intereses por el tiempo transcurrido desde la solicitud.

