Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.220.000 pesos a 30 días en abril 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. Por + Seguir en







Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

Un depósito de $1.220.000 a 30 días permite calcular de forma anticipada la rentabilidad.

Los intereses varían según el canal elegido para realizar la inversión.

Las opciones digitales suelen ofrecer tasas más convenientes.

Con inflación más estable, estas colocaciones buscan mantener el valor del dinero. Colocar $1.220.000 en un plazo fijo durante el mes de abril permite conocer al momento de realizar la inversió cuánto se obtendrá al finalizar el período. Este instrumento continúa siendo una alternativa elegida por los pequeños ahorristas que prefieren métodos más tradicionales que priorizan previsibilidad y bajo riesgo.

En el contexto actual, con una desaceleración en la suba de precios y tasas relativamente estables, los depósitos a corto plazo se afianzan como una herramienta útil para organizar el ahorro y proyectar ingresos. Las diferencias entre bancos y canales de operación inciden directamente en el resultado final, ya que las tasas aplicadas determinan el nivel de intereses generados al vencimiento.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $1.220.000 en un plazo fijo según el banco Si se invierten $1.220.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $20.556,16. De este modo, el monto total al finalizar el plazo aumenta a $1.240.556,16.

Por otro lado, al inclinarse por canales electrónicos, como home banking o su aplicación para el ceular, las tasas suelen ser más competitivas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $22.060,27, lo que aumenta el total a $1.242.060,27 al vencimiento. Esta diferencia se explica por la estrategia de las entidades financieras de fomentar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son menores y permiten ofrecer mejores condiciones a los usuarios.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para el inicio del año ubican la inflación mensual en torno al 2%, lo que refleja un escenario más moderado frente a períodos anteriores. En este contexto, los plazos fijos tienden a alinearse con la evolución de los precios, acercándose a un punto de equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al ofrecer tasas algo superiores, muestran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Además, aunque el margen puede ser limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.