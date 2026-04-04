5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.220.000 pesos a 30 días en abril 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas.

Por
Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

  • Un depósito de $1.220.000 a 30 días permite calcular de forma anticipada la rentabilidad.
  • Los intereses varían según el canal elegido para realizar la inversión.
  • Las opciones digitales suelen ofrecer tasas más convenientes.
  • Con inflación más estable, estas colocaciones buscan mantener el valor del dinero.

Colocar $1.220.000 en un plazo fijo durante el mes de abril permite conocer al momento de realizar la inversió cuánto se obtendrá al finalizar el período. Este instrumento continúa siendo una alternativa elegida por los pequeños ahorristas que prefieren métodos más tradicionales que priorizan previsibilidad y bajo riesgo.

Realizar tus Inversiones en plazos fijos tiene sus ventajas. Conocelas
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.190.000 pesos a 30 días en abril 2026

En el contexto actual, con una desaceleración en la suba de precios y tasas relativamente estables, los depósitos a corto plazo se afianzan como una herramienta útil para organizar el ahorro y proyectar ingresos. Las diferencias entre bancos y canales de operación inciden directamente en el resultado final, ya que las tasas aplicadas determinan el nivel de intereses generados al vencimiento.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $1.220.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $1.220.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $20.556,16. De este modo, el monto total al finalizar el plazo aumenta a $1.240.556,16.

Por otro lado, al inclinarse por canales electrónicos, como home banking o su aplicación para el ceular, las tasas suelen ser más competitivas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $22.060,27, lo que aumenta el total a $1.242.060,27 al vencimiento. Esta diferencia se explica por la estrategia de las entidades financieras de fomentar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son menores y permiten ofrecer mejores condiciones a los usuarios.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para el inicio del año ubican la inflación mensual en torno al 2%, lo que refleja un escenario más moderado frente a períodos anteriores. En este contexto, los plazos fijos tienden a alinearse con la evolución de los precios, acercándose a un punto de equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al ofrecer tasas algo superiores, muestran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Además, aunque el margen puede ser limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

como quedan los descuentos de cuenta dni en abril 2026: ¿hay cambios?

Como quedan los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026: ¿hay cambios?

Los beneficios se aplican pagando con el celular.

Así podés acceder al 100% de reintegro en viajes con Cuenta DNI

Las diversas formas de Inversiones en pesos incluyen a los plazos fijos

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.180.000 pesos a 30 días en abril 2026

Promoción con Cuenta DNI.

De qué forma podés obtener 100% de reintegro en viajes con Cuenta DNI

El programa mantiene gran parte de los beneficios que ya estaban vigentes.

Confirmado: qué promociones tiene Cuenta DNI para abril 2026

Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos muestran un desempeño más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.160.000 pesos a 30 días en abril 2026

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Hace 6 minutos
Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 20 minutos
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 50 minutos
Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

Hace 1 hora
El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Hace 1 hora