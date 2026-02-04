PNC de ANSES: las 3 cosas que tenés que saber sí o sí en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó los datos a tener en cuenta para el próximo mes, dedicados a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la información para cobrar las Pensiones No Contributivas (PNC) en febrero de 2026. La prestación llega con aumento por movilidad y un bono extraordinario de $70.000 confirmado. Además, el calendario de pagos ya está disponible.

Descuentos y reintegros para jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber en febrero 2026

Las PNC reciben en febrero de 2026 un incremento del 2,85% , en línea con la actualización mensual que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, tal como establece la normativa vigente.

Con este aumento, el monto base de la PNC por invalidez se ubica en $251.453,59 . A ese valor se le suma un refuerzo extraordinario, por lo que el ingreso total alcanza los $321.453,59 para quienes perciben el haber mínimo y cumplen con los requisitos.

En el caso de las madres de siete hijos o más , la prestación se equipara a la jubilación mínima. En febrero, el haber asciende a $359.219,42 y, con la incorporación del bono, el monto final llega a $429.219,42 .

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualiza a $287.375,54 . Con el refuerzo adicional, los beneficiarios que reciben esta prestación cobran un total de $357.375,54 . Todos los montos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria declarada ante ANSES.

PNC de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el calendario de pagos correspondiente al quinto mes del año. Freepik

Bono de $70.000 de ANSES

Otro de los puntos centrales de febrero 2026 es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que ANSES paga a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos del sistema previsional. El refuerzo tiene como objetivo sostener el poder adquisitivo de los argentinos en edad jubilatoria frente a la inflación.

El bono se liquida de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Se deposita en la misma fecha de cobro que la pensión y puede retirarse por cajero automático o en la sucursal bancaria que corresponda.

PNC de ANSES Bajo la dirección de Mariano de los Heros, el organismo previsional anuncia incrementos en algunas de sus prestaciones, entre las cuales se encuentra la PNC. Freepik

PNC de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

ANSES publicó el calendario oficial de pagos para las Pensiones No Contributivas de febrero de 2026. El cronograma se organiza según la terminación del DNI. Las fechas de cobro de la PNC son las siguientes: