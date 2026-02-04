4 de febrero de 2026 Inicio
PNC de ANSES: las 3 cosas que tenés que saber sí o sí en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó los datos a tener en cuenta para el próximo mes, dedicados a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas.

  • La PNC que entrega ANSES en febrero de 2026 tiene actualizaciones.
  • El monto de las Pensiones No Contributivas aumentará conforme a la inflación, medida por el IPC.
  • El bono de $70.000 continúa entregándose.
  • El calendario de pagos ya está publicado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió la información para cobrar las Pensiones No Contributivas (PNC) en febrero de 2026. La prestación llega con aumento por movilidad y un bono extraordinario de $70.000 confirmado. Además, el calendario de pagos ya está disponible.

El sistema se caracteriza por su modalidad automática.
Descuentos y reintegros para jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber en febrero 2026

Monto con aumento de las PNC de ANSES en febrero 2026

Las PNC reciben en febrero de 2026 un incremento del 2,85%, en línea con la actualización mensual que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, tal como establece la normativa vigente.

Con este aumento, el monto base de la PNC por invalidez se ubica en $251.453,59. A ese valor se le suma un refuerzo extraordinario, por lo que el ingreso total alcanza los $321.453,59 para quienes perciben el haber mínimo y cumplen con los requisitos.

En el caso de las madres de siete hijos o más, la prestación se equipara a la jubilación mínima. En febrero, el haber asciende a $359.219,42 y, con la incorporación del bono, el monto final llega a $429.219,42.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualiza a $287.375,54. Con el refuerzo adicional, los beneficiarios que reciben esta prestación cobran un total de $357.375,54. Todos los montos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria declarada ante ANSES.

PNC de ANSES
Bono de $70.000 de ANSES

Otro de los puntos centrales de febrero 2026 es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que ANSES paga a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos del sistema previsional. El refuerzo tiene como objetivo sostener el poder adquisitivo de los argentinos en edad jubilatoria frente a la inflación.

El bono se liquida de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Se deposita en la misma fecha de cobro que la pensión y puede retirarse por cajero automático o en la sucursal bancaria que corresponda.

PNC de ANSES
PNC de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

ANSES publicó el calendario oficial de pagos para las Pensiones No Contributivas de febrero de 2026. El cronograma se organiza según la terminación del DNI. Las fechas de cobro de la PNC son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero.

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero.

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero.

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero.

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero.

