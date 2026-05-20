20 de mayo de 2026 Inicio
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De qué forma podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en 2026

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social informaron cómo hacer para revisar los beneficios a los que estás acreditado.

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Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que

Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

  • La plataforma Mi ANSES permite consultar online el estado de asignaciones y prestaciones sociales durante 2026.
  • El sistema funciona con CUIL y Clave de la Seguridad Social, tanto desde la app como desde la web oficial.
  • ANSES actualizó en mayo los montos de AUH, asignaciones familiares y jubilaciones con un incremento del 3,38%.
  • El organismo también confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para AUH, jubilados y pensiones.

ANSES mantiene activa durante 2026 la plataforma Mi ANSES, una herramienta digital que les permite a millones de beneficiarios consultar el estado de sus asignaciones, revisar fechas de cobro y verificar si las prestaciones continúan habilitadas.

Un dato clave para la ciudadanía.
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AUH Administración Nacional de la Seguridad Social
La Administración Nacional de la Seguridad Social proporciono toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social proporciono toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.

A través de este sistema, los titulares de la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares del SUAF, la Ayuda Escolar y la Prestación Alimentar pueden acceder a información actualizada sin necesidad de acercarse a una oficina del organismo previsional. La consulta puede hacerse tanto desde la aplicación móvil como desde el sitio oficial del ente estatal.

Cómo ver tus asignaciones de ANSES en 2026

Para ingresar a Mi ANSES y revisar el estado de las prestaciones, los usuarios deben contar con dos datos básicos: el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, el sistema muestra la situación actual de cada beneficio y actualiza la información al comienzo de cada calendario mensual de pagos.

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social
La Administración Nacional de la Seguridad Social divulgó toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social divulgó toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.

El procedimiento para hacer la consulta es simple. Primero hay que ingresar a Mi ANSES, completar el CUIL y la clave personal y luego dirigirse a la sección “Hijos”. Dentro de ese apartado aparece la opción “Mis Asignaciones”, donde se puede verificar el estado de cada prestación vinculada al grupo familiar.

La plataforma utiliza además un esquema de colores para indicar la situación de los beneficios. El color verde señala que la prestación está activa y con pago habilitado; el amarillo indica que la asignación se encuentra suspendida o embargada; mientras que el rojo marca beneficios rechazados o denegados.

En mayo de 2026, ANSES aplicó una actualización del 3,38% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con ese ajuste, la AUH quedó en $141.286 por menor y la AUH por discapacidad pasó a $460.045. En paralelo, la Asignación Familiar por Hijo se fijó en $70.651 para el primer tramo de ingresos.

ANSES

El organismo recordó además que continúa vigente la retención del 20% de la AUH hasta la presentación de la Libreta que acredita controles de salud y asistencia escolar. Mientras tanto, la Prestación Alimentar mantuvo los mismos valores establecidos desde 2024, con montos que van desde $72.250 para familias con un hijo hasta $149.425 para quienes tienen tres hijos o más. El calendario de pagos de ANSES seguirá organizado según la terminación del DNI para AUH, jubilaciones y Pensiones No Contributivas.

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