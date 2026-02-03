3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Extra de $75.246 de ANSES: quiénes pueden acceder en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las asignaciones de pago único por nacimiento y adopción, que reciben un aumento por el ajuste de la movilidad previsional.

Por
El aumento se aplica por el mecanismo de movilidad previsional.

El aumento se aplica por el mecanismo de movilidad previsional.

Freepik
  • La Asignación por Nacimiento tendrá un monto de $75.246 en febrero de 2026.
  • El beneficio alcanza tanto a titulares de AUH como del sistema SUAF, según la situación laboral.
  • La Asignación por Adopción recibe un valor más alto por el alcance del trámite.
  • El aumento responde al ajuste por movilidad vinculado a la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en febrero de 2026 un extra de $75.246 correspondiente a la Asignación por Nacimiento, un beneficio de pago único destinado a acompañar económicamente a las familias tras la llegada de un hijo. La prestación también contempla la Asignación por Adopción, que cuenta con un monto diferenciado y más elevado.

El beneficio por nacimiento funciona como un refuerzo económico inicial.
Te puede interesar:

Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF: monto con aumento para febrero 2026

Madre hijo AUH
Los montos varían según el tipo de prestación.

Los montos varían según el tipo de prestación.

Quién puede acceder a la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES

La asignación está dirigida a distintos grupos que se encuentren dentro del sistema de seguridad social. Pueden acceder trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, empleados rurales y por temporada, personas que cobren la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

También alcanzan a quienes cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo (AUE), siempre que cumplan con las condiciones vigentes al momento del nacimiento o de la adopción.

Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES

Para el caso de nacimiento, el trámite debe realizarse cuando el niño o la niña tenga entre 2 meses y 2 años. En situaciones de adopción, el plazo es el mismo y se cuenta desde la fecha de la sentencia judicial. Además, los ingresos personales y del grupo familiar no pueden superar los topes máximos establecidos por Anses al momento de acceder al beneficio. En el caso de titulares de AUH o AUE, es necesario haber tenido derecho al cobro durante el mes del nacimiento o la adopción.

Montos de la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES en febrero 2026

Con el aumento del 2,8% por movilidad, la Asignación por Nacimiento se fijó en $75.246 desde febrero de 2026. En tanto, la Asignación por Adopción alcanza los $437.421, reflejando el mayor alcance del proceso adoptivo.

ANSES AUH 1.png
Las asignaciones por nacimiento y adopción se pagan una sola vez.

Las asignaciones por nacimiento y adopción se pagan una sola vez.

Anses explicó que esta diferencia responde a los costos adicionales que implica una adopción, tanto en términos legales como administrativos, y busca acompañar de manera más integral a las familias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 3 de febrero

Jubilaciones ANSES febrero 2026

Los 3 datos claves que los jubilados de ANSES tienen que saber sí o sí en febrero 2026

Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. 

Bono de ANSES para jubilados: cuándo cobro en febrero 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 2 de febrero

La Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 y se paga una vez por año.

Requisitos y plazos para no perder la Ayuda Escolar de ANSES de $85.000 en febrero 2026

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se abona una vez por año.

Este es el bono especial de ANSES para estudiantes: cómo obtenerlo en 2026

Rating Cero

Lanzani fue atendido en el Sanatorio de Colegiales.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.
play

Bridgerton 4 ya llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la nueva temporada

Nuevo estreno en Netflix.
play

Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

La rutina física y alimentaria de Lenny Kravitz.

La impresionante transformación física de Lenny Kravitz: entrenamiento y veganismo

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

últimas noticias

Paro de Trenes: el Ejecutivo podría dictar la conciliación obligatoria. 

Se define si habrá paro de trenes este jueves: reunión clave entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 6 minutos
La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era

Hace 10 minutos
Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría: pocos lo saben

Hace 14 minutos
El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña. 

El bodegón exquisito de Buenos Aires donde la calidad y la cantidad no se negocian

Hace 26 minutos
play

Cómo podría impactar en la economía la postergación del nuevo índice de inflación

Hace 35 minutos