Extra de $75.246 de ANSES: quiénes pueden acceder en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las asignaciones de pago único por nacimiento y adopción, que reciben un aumento por el ajuste de la movilidad previsional.







El aumento responde al ajuste por movilidad vinculado a la inflación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en febrero de 2026 un extra de $75.246 correspondiente a la Asignación por Nacimiento, un beneficio de pago único destinado a acompañar económicamente a las familias tras la llegada de un hijo. La prestación también contempla la Asignación por Adopción, que cuenta con un monto diferenciado y más elevado.

Madre hijo AUH Los montos varían según el tipo de prestación. Freepik Quién puede acceder a la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES La asignación está dirigida a distintos grupos que se encuentren dentro del sistema de seguridad social. Pueden acceder trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, empleados rurales y por temporada, personas que cobren la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

También alcanzan a quienes cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo (AUE), siempre que cumplan con las condiciones vigentes al momento del nacimiento o de la adopción.

Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES Para el caso de nacimiento, el trámite debe realizarse cuando el niño o la niña tenga entre 2 meses y 2 años. En situaciones de adopción, el plazo es el mismo y se cuenta desde la fecha de la sentencia judicial. Además, los ingresos personales y del grupo familiar no pueden superar los topes máximos establecidos por Anses al momento de acceder al beneficio. En el caso de titulares de AUH o AUE, es necesario haber tenido derecho al cobro durante el mes del nacimiento o la adopción.

Montos de la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES en febrero 2026 Con el aumento del 2,8% por movilidad, la Asignación por Nacimiento se fijó en $75.246 desde febrero de 2026. En tanto, la Asignación por Adopción alcanza los $437.421, reflejando el mayor alcance del proceso adoptivo.

ANSES AUH 1.png Las asignaciones por nacimiento y adopción se pagan una sola vez. Freepik Anses explicó que esta diferencia responde a los costos adicionales que implica una adopción, tanto en términos legales como administrativos, y busca acompañar de manera más integral a las familias.