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Cambia el bono de mayo 2026 para jubilados ANSES: a qué se debe y cómo impacta

El refuerzo económico comenzará a calcularse de manera proporcional para quienes cobran haberes superiores a la mínima, mientras continúa el calendario de pagos tras el feriado del 25 de este mes.

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Cambia el bono de mayo 2026 para jubilados ANSES

Cambia el bono de mayo 2026 para jubilados ANSES

  • ANSES modificó el esquema del bono para jubilados en mayo 2026.
  • El cambio comienza a aplicarse desde el viernes 22 de mayo.
  • El calendario de pagos continuará luego del feriado nacional del 25 de mayo.
  • Los haberes podrán cobrarse mediante cajeros automáticos y medios digitales.

Cambia el bono de mayo 2026 para jubilados ANSES: el organismo estatal confirmó una modificación importante en el esquema de pagos para extrabajadores y pensionados durante este mes, ¿a qué se debe y cómo impacta?.

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A partir del inicio del segundo tramo del calendario previsional, el bono extraordinario dejará de funcionar de manera fija para determinados beneficiarios y comenzará a calcularse de forma proporcional según el haber mensual de cada titular.

La medida impacta especialmente en quienes perciben ingresos superiores a la jubilación mínima. Mientras los haberes más bajos continúan recibiendo el refuerzo completo, el monto extra comenzará a reducirse progresivamente a medida que aumenten los ingresos previsionales.

Cómo cambia el bono para jubilados de ANSES de mayo 2026

Según el esquema vigente, los jubilados que cobran el haber mínimo ya recibieron el bono completo de $70.000. Con el aumento por movilidad aplicado este mes, el ingreso total alcanza los $463.250,17 entre haber base y refuerzo extraordinario.

Sin embargo, para quienes cobran por encima de la mínima, el sistema cambia. El bono pasa a ser variable y decreciente. Esto significa que el adicional se reduce proporcionalmente hasta desaparecer completamente para aquellos beneficiarios que superen el límite establecido por el Gobierno nacional. Por ejemplo, un jubilado que percibe un haber cercano a los $400.000 puede recibir un bono menor para completar el tope definido dentro del esquema previsional.

La actualización responde a lo dispuesto por el Decreto 292/2026 y busca mantener un sistema escalonado de asistencia económica para los sectores de menores ingresos.

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Así sigue el calendario de pagos de ANSES para jubilados en mayo 2026

El nuevo esquema comenzará a impactar desde el viernes 22 de mayo, fecha en la que inicia el cronograma para jubilados con haberes superiores a la mínima. Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

  • Viernes 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 25 de mayo: feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo.
  • Martes 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.
  • Desde ANSES recordaron que los fondos estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada y podrán utilizarse mediante cajeros automáticos, tarjetas de débito, transferencias digitales y otros medios electrónicos.

Por qué cambia el sistema del bono previsional

El ajuste del bono ocurre en paralelo con el aumento previsional de mayo, que se aplicó mediante la fórmula de movilidad mensual. Con la actualización del 3,4%, las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales registraron nuevos valores.

En este contexto, el Gobierno mantiene el esquema de refuerzo extraordinario focalizado en los ingresos más bajos, mientras reduce progresivamente el adicional para quienes superan determinados niveles de haberes.

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