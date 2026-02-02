Bono de ANSES para jubilados: cuándo cobro en febrero 2026 Debido al feriado por Carnaval, el calendario de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social se retoma el 18 de febrero tras los festejos. Por + Seguir en







Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. Freepik

Las jubilaciones suben un 2,85% en febrero por movilidad.

Se pagará un refuerzo extra de $70.000 a quienes cobran la mínima.

El piso salarial de los jubilados se ubica en $359.254,35.

Quienes superan la mínima pero no llegan a $429.254,35 reciben un bono menor. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para el segundo mes del año. Tras la confirmación del nuevo aumento por movilidad y la continuidad del refuerzo económico, los beneficiarios ya pueden consultar cuándo se acreditarán sus haberes, los cuales presentan modificaciones debido a los feriados de Carnaval.

Aumentaron las jubilaciones de ANSES A partir de febrero de 2026, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 2,85%. Esta actualización se aplica de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Anses - Jubilación Pexels Con esta suba, el haber mínimo garantizado se ubica en $359.254,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, también experimentan un ajuste proporcional:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54.

Pensiones no contributivas: $321.453,59.

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42. Bono de ANSES para jubilados: todo lo que hay que saber El Gobierno confirmó la entrega de un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, los titulares de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Quienes cobren un haber superior a la mínima, pero inferior a $429.254,35, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra. Aquellos que ya superan dicho monto no percibirán el extra.

Pensiones ANSES 3 Freepik Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas. Cabe destacar que el cronograma contempla una pausa los días 16 y 17 de febrero por los festejos de Carnaval. Bono de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 Las fechas de pago se ordenan en base al último número del DNI de cada beneficiario. Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas. Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval). Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.