2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Bono de ANSES para jubilados: cuándo cobro en febrero 2026

Debido al feriado por Carnaval, el calendario de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social se retoma el 18 de febrero tras los festejos.

Por
Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. 

Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. 

Freepik
  • Las jubilaciones suben un 2,85% en febrero por movilidad.
  • Se pagará un refuerzo extra de $70.000 a quienes cobran la mínima.
  • El piso salarial de los jubilados se ubica en $359.254,35.
  • Quienes superan la mínima pero no llegan a $429.254,35 reciben un bono menor.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para el segundo mes del año. Tras la confirmación del nuevo aumento por movilidad y la continuidad del refuerzo económico, los beneficiarios ya pueden consultar cuándo se acreditarán sus haberes, los cuales presentan modificaciones debido a los feriados de Carnaval.

Jubilaciones ANSES febrero 2026
Te puede interesar:

Los 3 datos claves que los jubilados de ANSES tienen que saber sí o sí en febrero 2026

Aumentaron las jubilaciones de ANSES

A partir de febrero de 2026, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 2,85%. Esta actualización se aplica de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Anses - Jubilación

Con esta suba, el haber mínimo garantizado se ubica en $359.254,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, también experimentan un ajuste proporcional:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54.
  • Pensiones no contributivas: $321.453,59.
  • Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42.

Bono de ANSES para jubilados: todo lo que hay que saber

El Gobierno confirmó la entrega de un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, los titulares de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Quienes cobren un haber superior a la mínima, pero inferior a $429.254,35, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra. Aquellos que ya superan dicho monto no percibirán el extra.

Pensiones ANSES 3

Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas. Cabe destacar que el cronograma contempla una pausa los días 16 y 17 de febrero por los festejos de Carnaval.

Bono de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

Las fechas de pago se ordenan en base al último número del DNI de cada beneficiario. Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval).

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 2 de febrero

La Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 y se paga una vez por año.

Requisitos y plazos para no perder la Ayuda Escolar de ANSES de $85.000 en febrero 2026

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se abona una vez por año.

Este es el bono especial de ANSES para estudiantes: cómo obtenerlo en 2026

El bono previsional continuará en $70.000 sin actualización en febrero de 2026.

La decisión de ANSES que genera preocupación en los jubilados en febrero 2026

Anses informó que paga $204.217 por la suma de tres beneficios para combinar.

ANSES paga $204.217 en febrero 2026: los 3 beneficios que podés combinar

Anses confirmó un aumento más dos extras para la AUH.

Los 2 extras confirmados para la AUH de ANSES más aumento en febrero 2026

Rating Cero

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtM

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)
play

Sorpresa en la Bombonera: un actor de Spider-Man presenció la disputa Boca - Newell's

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival Jesús María
play

El Chaqueño Palavecino negó ser "alcahuete del poder" por cantar con Javier Milei: "No hice nada malo"

últimas noticias

¿Por qué los astronautas de Artemis II entran en cuarentena antes de viajar a la Luna?

¿Por qué los astronautas de Artemis 2 entran en cuarentena antes de viajar a la Luna?

Hace 8 minutos
Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Hace 15 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Confirmado: estos son todos los descuentos que Cuenta DNI tendrá en febrero 2026

Hace 26 minutos
Jubilaciones ANSES febrero 2026

Los 3 datos claves que los jubilados de ANSES tienen que saber sí o sí en febrero 2026

Hace 33 minutos
Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. 

Bono de ANSES para jubilados: cuándo cobro en febrero 2026

Hace 44 minutos