Cómo podés pedir la Prestación por Desempleo de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el trámite para acceder a la Prestación por Desempleo, el beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa justificada. Para junio de 2026, el monto del seguro varía según los aportes y salarios previos, con valores que van desde aproximadamente $181.500 hasta un máximo de $363.000 mensuales. Uno de los puntos más importantes es respetar el plazo para iniciar la gestión: el trámite debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización del vínculo laboral, ya que las demoras pueden afectar el tiempo de cobro.

Para acceder al beneficio es obligatorio presentar documentación que acredite la situación laboral. Entre los requisitos figuran el DNI y los comprobantes correspondientes según cada caso, como telegrama de despido, carta documento, comunicación oficial del empleador o copia del contrato vencido si se trató de un empleo a plazo fijo. En situaciones especiales, como quiebra empresarial, puede solicitarse documentación adicional. Además, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes, continuos o discontinuos, dentro de los últimos tres años anteriores al cese laboral.

El trámite puede realizarse de manera online mediante los servicios digitales del organismo utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social , o de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo. Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario accede a una cuenta para percibir la prestación y continuar con el cobro mensual correspondiente.

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES puede realizarse de manera online o presencial y debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización del vínculo laboral. Para gestionarlo es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite el cese de la relación de trabajo, como telegrama de despido, carta documento o contrato vencido.

Quienes elijan la modalidad digital deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida, mientras que quienes prefieran la atención presencial deberán solicitar turno previo y presentarse en una oficina con los papeles físicos. Una vez aprobada la solicitud, el organismo habilita una cuenta para el cobro de la prestación y el beneficiario puede comenzar a percibir el pago mensual correspondiente.

Prestación por desempleo de ANSeS

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Además del apoyo económico, la Prestación por Desempleo contempla otros beneficios para el trabajador. Una vez aprobada la solicitud, se mantiene la cobertura de la obra social que tenía el beneficiario y también continúa el acceso a las asignaciones familiares previstas por la normativa vigente, brindando respaldo tanto al titular como a su grupo familiar. Asimismo, el tiempo durante el cual se percibe esta prestación se considera válido a efectos previsionales, por lo que esos meses computan dentro de la historia laboral y se incorporan al cálculo de aportes para la futura jubilación.

Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES

El valor de la Prestación por Desempleo de ANSES se determina tomando como referencia el 75% del mejor salario promedio mensual que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses previos a la desvinculación laboral. No obstante, el beneficio tiene límites establecidos por la normativa vigente, con un monto mínimo de $181.500 y un tope máximo de $363.000 mensuales. Además, la duración del cobro no depende del salario percibido, sino de la cantidad de aportes registrados en el sistema previsional durante los tres años anteriores al cese laboral, por lo que el beneficio puede extenderse desde dos hasta un máximo de doce cuotas.