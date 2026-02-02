Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 3 de febrero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 3 de febrero de 2026 con respecto las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: Asignaciones de pago único ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

ANSES: Desempleo Plan 2 Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 podrán cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la culminación de DNI.