2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 3 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 3 de febrero de 2026 con respecto las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Jubilaciones ANSES febrero 2026
Te puede interesar:

Los 3 datos claves que los jubilados de ANSES tienen que saber sí o sí en febrero 2026

ANSES: Asignaciones de pago único

ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 podrán cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la culminación de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. 

Bono de ANSES para jubilados: cuándo cobro en febrero 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 2 de febrero

La Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 y se paga una vez por año.

Requisitos y plazos para no perder la Ayuda Escolar de ANSES de $85.000 en febrero 2026

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se abona una vez por año.

Este es el bono especial de ANSES para estudiantes: cómo obtenerlo en 2026

El bono previsional continuará en $70.000 sin actualización en febrero de 2026.

La decisión de ANSES que genera preocupación en los jubilados en febrero 2026

Anses informó que paga $204.217 por la suma de tres beneficios para combinar.

ANSES paga $204.217 en febrero 2026: los 3 beneficios que podés combinar

Rating Cero

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

últimas noticias

Esteban Paulón en la Cámara de Diputados.

Diputados: piden un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

Hace 14 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 3 de febrero

Hace 22 minutos
Los envíos de coparticipación a las provincias cayeron un 8%.

La recaudación tributaria tuvo una caída real del 7,6% en el primer mes del año

Hace 1 hora
play
Stranger Things: Relatos del 85.

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Hace 1 hora
La fiscal Mónica Ferre dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de Dolores.

El adolescente acusado del brutal ataque a Thiago en Pinamar se negó a declarar

Hace 1 hora