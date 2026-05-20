Este trámite permite acreditar el cumplimiento de determinados requisitos y habilita la liberación del dinero acumulado durante el período anterior.

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 y este mes las prestaciones reciben un incremento del 3,4%. Además de esta actualización, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo tienen la posibilidad de acceder a un ingreso adicional vinculado a los montos retenidos durante el período anterior.

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Este dinero extra corresponde al 20% que el organismo descuenta mensualmente al momento de liquidar la prestación . Habitualmente, ANSES deposita el 80% del valor total de la AUH y retiene el porcentaje restante hasta que el titular presente la Libreta AUH, documento que certifica el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Para facilitar el trámite, la presentación puede realizarse de forma online mediante la plataforma Mi ANSES. Una vez cargada y aprobada la documentación, el organismo habilita el pago del saldo acumulado, permitiendo que los beneficiarios recuperen el monto retenido y refuercen sus ingresos familiares.

El cobro retenido de la Administración Nacional de la Seguridad Social es un mecanismo aplicado a la Asignación Universal por Hijo para garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación de niños y adolescentes. Bajo este esquema, el organismo deposita mensualmente el 80% del valor total de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y acumulado hasta completar el trámite correspondiente.

Para acceder a ese dinero retenido durante 2026, los titulares deben presentar obligatoriamente la Libreta AUH. Este documento debe incluir la certificación de asistencia escolar, controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores, con las firmas y sellos requeridos por las instituciones correspondientes.

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Una vez presentada la documentación a través de Mi ANSES y aprobada por el organismo, el monto acumulado se libera y se deposita en la cuenta bancaria del beneficiario. De esta manera, las familias pueden recuperar el porcentaje retenido y sumar un ingreso adicional a sus prestaciones habituales.

Cómo tramitar la Libreta AUH de ANSES

Para iniciar el trámite de la Libreta AUH, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y descargar el Formulario PS 1.47. Luego, el documento debe imprimirse y completarse con las certificaciones correspondientes: en el centro de salud se validan las vacunas y controles médicos, mientras que la institución educativa debe acreditar la asistencia escolar del menor. Es importante que todas las secciones tengan firmas y sellos legibles para evitar inconvenientes en la carga.

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Una vez completada la libreta, el trámite puede finalizarse de manera totalmente online. Para ello, el beneficiario debe volver a ingresar a Mi ANSES, acceder al apartado “Hijos” y seleccionar “Libreta Asignación Universal por Hijo”, donde deberá subir una fotografía clara del formulario ya firmado.

Tras la presentación y validación de la documentación por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el organismo habilita el pago del 20% retenido correspondiente a la Asignación Universal por Hijo. El monto acumulado suele acreditarse automáticamente dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del trámite.