21 de mayo de 2026 Inicio
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Bono extra, aumento y aguinaldo: como se compone el cobro total de los jubilados de ANSES en junio 2026

De esta manera, cada beneficiario podrá estimar el plus de su aguinaldo tomando la mitad de estos nuevos valores de referencia, que representan el pico salarial del período

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Cuánto podés cobrar si sos jubilado de ANSES en junio 2026.

Cuánto podés cobrar si sos jubilado de ANSES en junio 2026.

  • En junio de 2026, jubilados y pensionados cobrarán haberes con aumento del 2,6%, medio aguinaldo y bono de $70.000 para quienes corresponda.
  • El beneficio incluye a jubilados, pensionados, titulares de PNC y PUAM.
  • La jubilación mínima subirá a $403.396,63.
  • El aguinaldo será el 50% del mejor haber del semestre, sin contar bonos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 jubilados y pensionados cobrarán el primer medio aguinaldo del año junto con sus haberes mensuales. Este pago llegará con un aumento del 2,6%, correspondiente a la actualización por movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Además, quienes cumplan con los requisitos establecidos volverán a recibir el bono extraordinario de $70.000, lo que elevará los ingresos del mes.

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El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, además de quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre, y su cálculo corresponde al 50% del haber más alto percibido durante el semestre, sin incluir bonos extraordinarios.

ANSES

Con el incremento confirmado, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $403.396,63, mientras que la PUAM alcanzará aproximadamente los $322.717,30 y las PNC por invalidez y vejez llegarán a $282.377,64. Estos valores servirán como referencia para calcular el monto del medio aguinaldo que cada beneficiario recibirá durante junio.

Así es el cobro para los jubilados de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de pagos correspondiente a junio de 2026, un mes que tendrá un fuerte impacto en los ingresos de jubilados y pensionados por la combinación de varios conceptos. Los haberes llegarán con un aumento del 2,6%, aplicado a partir de la actualización por movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. A esto se sumará el pago del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) y, para determinados sectores, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000.

Con la actualización prevista, la jubilación mínima bruta pasará a ubicarse alrededor de los $403.396,63. Para quienes accedan también al refuerzo previsional, el ingreso base ascenderá a unos $473.396,63. Además, el medio aguinaldo —equivalente al 50% del mejor haber percibido durante el semestre y sin contemplar bonos adicionales— aportará un extra estimado de $201.698,32. Así, quienes cobran la mínima podrían recibir un total cercano a los $675.094,95 durante junio.

ANSES JUBILADOS

El calendario de pagos seguirá el sistema habitual organizado por terminación de DNI y escalas de ingresos. En primer lugar cobrarán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y jubilados que perciben el haber mínimo. Más adelante se completará el cronograma con quienes superan la jubilación mínima, quienes recibirán el proporcional correspondiente del aguinaldo, aunque sin acceso al bono extraordinario.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

  • Documentos finalizados en 0: cobran el 8 de junio.
  • Documentos finalizados en 1: cobran el 9 de junio.
  • Documentos finalizados en 2: cobran el 10 de junio.
  • Documentos finalizados en 3: cobran el 11 de junio.
  • Documentos finalizados en 4: cobran el 12 de junio.
  • Documentos finalizados en 5: cobran el 16 de junio.
  • Documentos finalizados en 6 y 7: cobran el 17 de junio.
  • Documentos finalizados en 8 y 9: cobran el 18 de junio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: cobran el 23 de junio.
  • Documentos terminados en 2 y 3: cobran el 24 de junio.
  • Documentos terminados en 4 y 5: cobran el 25 de junio.
  • Documentos terminados en 6 y 7: cobran el 26 de junio.
  • Documentos terminados en 8 y 9: cobran el 29 de junio.

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