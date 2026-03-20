20 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 930.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. El ritmo de la Inflación volvió a poner a consideración esta opción.

Por
Los depósitos a corto plazo recuperan relevancia.

Los depósitos a corto plazo recuperan relevancia.

  • Un depósito de $930.000 a 30 días permite estimar de forma anticipada el rendimiento.
  • Los intereses varían según si la operación se realiza en sucursal o de manera digital.
  • Las plataformas electrónicas suelen ofrecer tasas más elevadas.
  • En un escenario de menor inflación, estos instrumentos buscan sostener el poder de compra.

Invertir $930.000 en un plazo fijo durante marzo es una opción que permite conocer con precisión el resultado al finalizar el período. Este tipo de colocación sigue siendo elegido por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad en sus ahorros. En el actual contexto económico, con expectativas de inflación más moderadas y tasas relativamente estables, los depósitos a corto plazo recuperan relevancia dentro de las alternativas más conservadoras. La simplicidad del instrumento y la posibilidad de calcular el retorno de antemano lo convierten en una herramienta accesible.

El tope de devolución es de hasta $10.000 por mes por tarjeta.
Te puede interesar:

Así es el descuento particular de Cuenta DNI para viajar en transporte público en marzo 2026

Las condiciones ofrecidas por los bancos pueden cambiar según el canal utilizado, lo que genera diferencias en los intereses obtenidos. Por este motivo, evaluar cada opción disponible resulta muy importante para optimizar el rendimiento.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $930.000 en un plazo fijo según el banco

Si se colocan $930.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $15.669,86. De esta manera, el monto total al vencimiento alcanza los $945.669,86.

En cambio, al realizar la operación a través de canales electrónicos, como por su home banking o aplicación, las tasas suelen ser superiores. Con una TNA del 24,00% y una TEA del 26,83%, los intereses ascienden a $18.345,21, lo que eleva el total a $948.345,21 al finalizar el plazo.

Esta diferencia se explica por la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de herramientas digitales, donde se reducen costos y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.

Banco Nación con Modo
Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, lo que marca un escenario más establa como para prestar atención al rendimiento de los plazos fijos, los cuales tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio cuando se comparan con la evolución de los precios.

Aunque la diferencia real puede ser reducida, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite mantener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los bancos buscan incentivar el uso de herramientas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 940.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Nueva foirma de pago para la billetera virtual.

Así podés usar el celular para pagar con Cuenta DNI a partir de marzo 2026

Las promociones de la billetera virtual para la segunda parte de marzo 2026.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI para disfrutar en la segunda quincena de marzo 2026

Invertir en un plazo fijo ofrece una opción atractiva para los inversores, con tasas de interés elevadas que generan rendimientos beneficiosos en un corto período.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 920.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Esta modalidad habilita el acceso a descuentos en distintos rubros.

De qué manera podés activar los pagos sin contacto desde Cuenta DNI

Elegir la modalidad adecuada puede marcar una diferencia en el resultado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 830.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Rating Cero

Chuck Norris fue un héroe de acción. 
play

De Bruce Lee a Texas Ranger: el recorrido por las películas más legendarias de Chuck Norris

Donato de Santis anunció su salida de Telefe.

Renuncia que sacude a Telefe: una estrella pegó el portazo tras 12 años

El largometraje retoma la trama tras los acontecimientos de la sexta temporada, con Cillian Murphy nuevamente en el papel de Tommy Shelby, ahora enfrentado a las consecuencias de sus decisiones y a un nuevo escenario político y criminal.
play

Cuál es la trama de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película de Netflix que cierra la histórica serie

Cada actor aporta una interpretación entrañable, lo que genera una conexión duradera con los fanáticos y otorga a la serie un aire de autenticidad difícil de replicar en otros dramas televisivos.
play

Familia, un rancho famoso e historias de todo tipo: así es Heartland, la serie que llegó a Netflix con nuevas temporadas

Peter Parker se ha convertido en uno de los superhéroes más populares del mundo, y cada nueva película genera enorme expectativa entre los fans.

Estreno de Marvel: qué reveló el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

Fin del amor para Ian Lucas y Evangelina Anderson.

El incómodo momento de Evangelina Anderson luego de que Ian Lucas se consagre en MasterChef

últimas noticias

Chiqui Tapia chicaneó a los españoles en redes.

La explosiva reacción del Chiqui Tapia a las declaraciones del DT de España por la cancelación de la Finalissima

Hace 14 minutos
play
Chuck Norris fue un héroe de acción. 

De Bruce Lee a Texas Ranger: el recorrido por las películas más legendarias de Chuck Norris

Hace 20 minutos
play

Caso de la niña E: la mamá de la menor aseguró que "alguien se la llevó"

Hace 25 minutos
Donato de Santis anunció su salida de Telefe.

Renuncia que sacude a Telefe: una estrella pegó el portazo tras 12 años

Hace 31 minutos
Donald Trump publicó el mensaje en Truth Social. 

Trump volvió a cuestionar a la OTAN: "Sin EEUU, es un tigre de papel"

Hace 45 minutos