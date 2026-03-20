Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 930.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. El ritmo de la Inflación volvió a poner a consideración esta opción. Por + Seguir en







Los depósitos a corto plazo recuperan relevancia.

Un depósito de $930.000 a 30 días permite estimar de forma anticipada el rendimiento.

Los intereses varían según si la operación se realiza en sucursal o de manera digital.

Las plataformas electrónicas suelen ofrecer tasas más elevadas.

En un escenario de menor inflación, estos instrumentos buscan sostener el poder de compra. Invertir $930.000 en un plazo fijo durante marzo es una opción que permite conocer con precisión el resultado al finalizar el período. Este tipo de colocación sigue siendo elegido por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad en sus ahorros. En el actual contexto económico, con expectativas de inflación más moderadas y tasas relativamente estables, los depósitos a corto plazo recuperan relevancia dentro de las alternativas más conservadoras. La simplicidad del instrumento y la posibilidad de calcular el retorno de antemano lo convierten en una herramienta accesible.

Las condiciones ofrecidas por los bancos pueden cambiar según el canal utilizado, lo que genera diferencias en los intereses obtenidos. Por este motivo, evaluar cada opción disponible resulta muy importante para optimizar el rendimiento.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $930.000 en un plazo fijo según el banco Si se colocan $930.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $15.669,86. De esta manera, el monto total al vencimiento alcanza los $945.669,86.

En cambio, al realizar la operación a través de canales electrónicos, como por su home banking o aplicación, las tasas suelen ser superiores. Con una TNA del 24,00% y una TEA del 26,83%, los intereses ascienden a $18.345,21, lo que eleva el total a $948.345,21 al finalizar el plazo.

Esta diferencia se explica por la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de herramientas digitales, donde se reducen costos y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.

Banco Nación con Modo Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000. Banco Nación Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, lo que marca un escenario más establa como para prestar atención al rendimiento de los plazos fijos, los cuales tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio cuando se comparan con la evolución de los precios. Aunque la diferencia real puede ser reducida, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite mantener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.