Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 940.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. La elección del canal puede mejorar el resultado final. Por + Seguir en







Los bancos buscan incentivar el uso de herramientas digitales.

Invertir $940.000 a 30 días permite conocer de antemano el retorno generado.

El canal elegido influye directamente en los intereses obtenidos.

Las operaciones digitales suelen ofrecer tasas más competitivas.

Con inflación más contenida, estos instrumentos buscan mantener el valor del dinero. Colocar $940.000 en un plazo fijo durante marzo es una alternativa que permite proyectar con precisión el rendimiento al finalizar el período. Este tipo de inversión continúa siendo elegido por los ahorristas que priorizan estabilidad en su economía y previsibilidad.

Mientras la inflación, aún con altibajos, muestra señales de desaceleración y las tasas se mantienen relativamente estables, los depósitos a corto plazo recuperan protagonismo dentro de las opciones de ahorro más conservadoras. Por otro lado, la diferencia entre realizar la operación en sucursal o mediante canales electrónicos puede impactar de importante forma en el resultado final, lo que vuelve clave analizar cada opción antes de invertir.

Dinero plata sueldo efectivo Redes sociales Cuánto ganas por depositar $940.000 en un plazo fijo según el banco Si se invierten $940.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $15.838,36. De esta manera, el monto total al vencimiento asciende a $955.838,36.

En el caso de inclinarse por canales electrónicos, las tasas suelen ser más altas. Con una TNA del 24,00% y una TEA del 26,83%, los intereses llegan a $18.542,47, lo que lleva el total a $958.542,47 al finalizar el plazo.

Esta diferencia responde a las condiciones que ofrecen los bancos para incentivar el uso de herramientas digitales, donde se reducen costos operativos y se trasladan mejores tasas a los usuarios.

Banco Nación con Modo Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000. Banco Nación Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las estimaciones para el inicio de 2026 ubican el aumento de precios en torno al 2% mensual, lo que configura un escenario más estable para poder inclinarse por este método de ahorro. De esta forma, las colocaciones realizadas de manera electrónica, al contar con tasas más altas, logran ubicarse como la vía favorita por los ahorristas. Si bien la diferencia puede ser limitada, la posibilidad de reinvertir periódicamente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar las decisiones de inversión resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.