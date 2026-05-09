9 de mayo de 2026 Inicio
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Así podés ahorrar $18.000 en carnicerías si usas Cuenta DNI en mayo 2026

Con la billetera virtual podés reducir tus gastos diarios y así organizar tus compras de la semana con beneficios particulares.

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Los beneficios de CUENTA DNI en el mes de mayo 2026.

Los beneficios de CUENTA DNI en el mes de mayo 2026.

  • La app que te garantiza un ahorro semanal es Cuenta DNI la misma es la billetera digital gratuita del Banco Provincia que permite gestionar dinero, realizar pagos y acceder a beneficios exclusivos.
  • Durante este mes, es posible ahorrar más de $160.000 utilizando las diversas promociones.
  • Las promociones bancarias y billeteras virtuales se convirtieron en una de las herramientas clave para poder aliviar el gasto diario.
  • Gracias a los reintegros semanales y descuentos que brinda Cuenta DNI, está la posibilidad de organizar las compras y para muchas familias esto los puede ayudar a alcanzar un ahorro significativo a lo largo del mes.

La app que te garantiza un ahorro semanal es Cuenta DNI la misma es la billetera digital gratuita del Banco Provincia que permite gestionar dinero, realizar pagos y acceder a beneficios exclusivos en la Provincia de Buenos Aires. Durante mayo 2026, es posible ahorrar más de $160.000 utilizando las diversas promociones.

Inversión clave en 2026.
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En el contexto actual, las promociones bancarias y billeteras virtuales se convirtieron en una de las herramientas clave para poder aliviar el gasto diario. Durante todo el mes de mayo de 2026, uno de los rubros más buscados por los consumidores vuelve a tener beneficios especiales: las carnicerías.

Gracias a los reintegros semanales y descuentos que brinda Cuenta DNI, está la posibilidad de organizar las compras y para muchas familias esto los puede ayudar a alcanzar un ahorro significativo a lo largo del mes. A continuación te contamos cómo se utiliza y también cuáles son las ofertas con esta aplicación que no falla.

cuenta DNI

Cómo ahorrar en carnicerías con Cuenta DNI en mayo 2026

Uno de los beneficios más importantes del mes está relacionado con las compras en comercios de cercanía, que incluye las carnicerías. A través de Cuenta DNI, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana por persona.

Esto significa que alcanzando el consumo máximo requerido ($25.000 semanales), se puede tener el reintegro completo. En términos mensuales, el ahorro puede rondar los $18.000 a $20.000, dependiendo de la cantidad de semanas y del nivel de consumo.

La clave de este beneficio está en planificar bien las compras y distribuirlas a lo largo de la semana, priorizando los días en los que está la promoción vigente.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció la extensión de uno de sus descuentos más populares y agregó nuevas promociones para sus usuarios.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció la extensión de uno de sus descuentos más populares y agregó nuevas promociones para sus usuarios.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

Durante este mes, es posible ahorrar más de $160.000 utilizando las diversas promociones:

  • Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por mes por persona.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $4.000 por semana por persona.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados, con tope de $6.000 semanales.
  • Especial Universidades: 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades nacionales bonaerenses, con tope de $4.000 semanales.
  • Personas mayores (+60): 30% de ahorro de lunes a viernes en comercios de cercanía, con tope de $7.000 mensuales.
  • Jóvenes (13 a 17 años): $3.000 de reintegro mensual en recargas de transporte y celular.
Cuenta DNI

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