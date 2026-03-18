Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 920.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Este tipo de inversión a corto plazo permite conocer de antemano cuánto se obtendrá de ganancia al momento de realizar el depósito. Por + Seguir en







Invertir en un plazo fijo ofrece una opción atractiva para los inversores, con tasas de interés elevadas que generan rendimientos beneficiosos en un corto período. Freepik

Invertir $920.000 en un plazo fijo a 30 días permite conocer de antemano la ganancia, siendo una opción estable y previsible.

En sucursal, con una TNA del 20,50%, se obtienen unos $15.501 de interés, totalizando cerca de $935.501.

De forma digital, la tasa sube al 24,50% y la ganancia ronda los $18.526, con un total aproximado de $938.526.

Operar online mejora el rendimiento, ya que los bancos ofrecen tasas más altas para fomentar el uso de canales digitales. Invertir $920.000 en un plazo fijo durante marzo de 2026 brinda la posibilidad de saber con precisión cuánto dinero se recibirá al término del período. Esta opción sigue siendo una de las más elegidas por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad en el corto plazo. Al contar con una tasa definida desde el inicio, se convierte en una herramienta confiable para organizar las finanzas personales frente a alternativas más inestables.

Dentro del contexto económico actual, con expectativas de inflación más contenidas y tasas relativamente estables, los depósitos a 30 días aparecen como una alternativa accesible y práctica. Este tipo de inversión permite preservar el valor del dinero sin exponerse a grandes riesgos, funcionando como una opción segura para fondos que no se necesitan de inmediato. Su facilidad de uso la hace atractiva tanto para ahorristas principiantes como para quienes manejan sumas más elevadas.

ahorro chanchito Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos Freepik. Para obtener el mejor rendimiento posible sobre esos $920.000, resulta clave elegir bien cómo se realiza la operación. Muchas entidades financieras ofrecen tasas más competitivas cuando el trámite se hace de manera digital o a través de aplicaciones móviles, en lugar de hacerlo en una sucursal. Esa diferencia puede influir directamente en la ganancia final, por lo que aprovechar las herramientas digitales disponibles marca una ventaja concreta al momento de invertir.

Cuánto ganas por depositar 920.000 en un plazo fijo según el banco Al invertir $920.000 a 30 días en una sucursal, las condiciones actuales contemplan una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%. Bajo esta modalidad, los intereses generados al finalizar el período rondan los $15.501,37, lo que deja un total cercano a $935.501,37 al momento del vencimiento. Se trata de una alternativa clásica para quienes priorizan la atención presencial y un trato más directo.

La rentabilidad resulta mayor cuando la operación se realiza por canales digitales, como home banking o aplicaciones móviles. En ese caso, la tasa asciende a una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, permitiendo obtener intereses por unos $18.526,03. Así, el monto total tras 30 días alcanza aproximadamente los $938.526,03, reflejando una mejora concreta solo por elegir la vía online.

Plazo Fijo Los plazos fijos se destacan como una alternativa segura y accesible para maximizar el rendimiento financiero. Freepik Esta diferencia en los rendimientos responde a una estrategia de las entidades financieras para impulsar el uso de sus plataformas digitales. Al reducir costos operativos y de infraestructura, los bancos pueden ofrecer tasas más competitivas, trasladando ese beneficio al usuario. De esta forma, la tecnología no solo agiliza el proceso, sino que también potencia las ganancias de los ahorros en pesos. Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para el inicio del año ubican la inflación en torno al 2% mensual. En este contexto, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una alternativa a considerar para quienes buscan resguardar su dinero. En particular, las colocaciones realizadas por canales electrónicos, al ofrecer tasas más competitivas, logran un desempeño algo más favorable frente al avance de los precios en el corto plazo. Si bien la diferencia en términos reales puede ser acotada, la renovación constante del capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado a lo largo del tiempo. Por eso, resulta fundamental seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar las decisiones de inversión para proteger el poder adquisitivo.