15 de marzo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 910.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Aunque el mercado ofrece otras alternativas de inversión, la simplicidad y la seguridad que brinda el banco siguen siendo el imán principal.

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Las Inversiones que podés realizar en plazos fijos ¿Covienen?

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  • Las entidades financieras están otorgando mejores rendimientos a quienes operan exclusivamente por canales digitales y aplicaciones.

  • Utilizando la tasa de referencia del 37,5% anual del Banco Nación, se obtiene una de las rentabilidades más altas del mercado.

  • Al depositar un capital de 910.000 pesos, el interés generado en un mes exacto es de 18.324,66 pesos.

  • El monto total que el ahorrista retira al finalizar el período de 30 días asciende a 928.324,66 pesos.

En marzo de 2026, el plazo fijo se mantiene como una de las herramientas de ahorro más consultadas por los argentinos que buscan proteger su capital frente a las fluctuaciones económicas. Con las recientes actualizaciones en las tasas de interés de referencia dictadas por el Banco Central, los pequeños y medianos ahorristas analizan cuidadosamente la conveniencia de inmovilizar sus pesos durante el período mínimo de 30 días.

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Más allá del número final, los especialistas financieros sugieren prestar atención a la Tasa Efectiva Anual (TEA) para aquellos que deciden reinvertir tanto el capital inicial como los intereses ganados mes a mes. En este contexto, calcular el rendimiento exacto de una inversión de 910.000 pesos resulta clave para entender si este instrumento financiero logra ganarle a la inflación proyectada para el primer trimestre del año.

Cuánto ganas por depositar $910.000 en un plazo fijo según el banco

Calcular Plazo Fijo
Cuánto gano por mes con plazos fijos con la nueva tasa de interés

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Mientras que el promedio del mercado se sitúa en un rango de Tasas Nominales Anuales (TNA) de entre el 23% y el 28%, los bancos están priorizando las colocaciones digitales. Aquellos usuarios que optan por realizar sus depósitos a través de home banking o aplicaciones móviles suelen acceder a beneficios adicionales.

Tomando como referencia la propuesta del Banco Nación, que actualmente lidera con una tasa del 37,5% anual, el rendimiento para el ahorrista minorista se vuelve considerablemente más atractivo. Bajo estas condiciones, una inversión de 910.000 pesos genera, tras un mes de permanencia, un interés superior a los 18.000 pesos. Al concluir el plazo de 30 días, el inversor recibe el capital original más la ganancia acumulada, lo que representa un total de 928.324,66 pesos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

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