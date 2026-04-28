El hijo de una estrella de Francia podría perderse el debut en el Mundial 2026 frente a la Selección argentina El club Granada confirmó que el futbolista, titular del seleccionado de Argelia, sufrió una conmoción cerebral y una fractura de mandíbula y mentón. El choque de la primera fecha por el Grupo J será el 16 de junio en Kansas. Por + Seguir en







Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, es el arquero titular de la Selección de Argelia

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, los seleccionados están cada vez en alerta por las lesiones de sus futbolistas que podrían poner en duda su participación en el torneo. En ese caso, el arquero Luca Zidane, hijo del histórico Zinedine Zidane, sufrió una dura lesión en España y podría quedar descartado para el debut de Argelia ante la Selección argentina.

El futbolista del Granada sufrió una conmoción cerebral luego de un choque con el brasileño Thalys, situación que obligó a trasladarlo a un centro médico tras el partido en lo que terminó siendo derrota de su equipo frente al Almería. Ahora, el conjunto español emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud del futbolista donde, después de hacerse una serie de estudios, se determinó que, además de la conmoción, tuvo una fractura de mandíbula y mentón.

“El jugador, junto a los servicios médicos del club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia”, indicaron. Ahora resta definir, junto al cuerpo médico, si el guardameta se someterá a una recuperación sin cirugía. En caso de decidir pasar por el quirófano, esta situación lo dejaría afuera del cierre de la temporada y también de la Copa del Mundo.

Luca Zidane

Esta situación genera una gran preocupación en Argelia, ya que Zidane se había consolidado como una pieza importante del equipo de Vladimir Petkovic: fue titular en cuatro de los cinco partidos de la última Copa África y también atajó en el reciente empate sin goles ante Uruguay.