Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 8.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Los bancos ofrecen tasas que superan el 3% mensual y algunas logran ganarle a la inflación.

Por
El promedio de la tasa efectiva mensual entre los principales 25 bancos se ubica en torno al 3

El promedio de la tasa efectiva mensual entre los principales 25 bancos se ubica en torno al 3,12%.

Con el pago de sueldos y el regreso de ciertas restricciones cambiarias, los plazos fijos vuelven a ubicarse como una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. En octubre, las tasas ofrecidas por los principales bancos del país muestran una variación muy diversa, lo que permite comparar rendimientos antes de decidir dónde colocar los pesos disponibles.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  
Este beneficio de Cuenta DNI se renovó en octubre 2025 y tiene cuotas sin interés: de qué se trata

Desde marzo del año pasado, el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, dejando que cada entidad financiera defina sus propios porcentajes de interés. Esta medida abrió una fuerte competencia entre bancos por captar fondos, en un contexto en el que la inflación todavía condiciona las decisiones de ahorro y el mercado monetario transita la etapa denominada “emisión cero”.

Hoy, quienes buscan rentabilizar sus ahorros deben observar no solo la tasa ofrecida, sino también la relación con el aumento de precios proyectado. Algunas entidades ofrecen rendimientos más atractivos que otras, y las diferencias pueden representar una ganancia adicional muy importante en apenas 30 días.

Cuánto ganas por depositar $8.500.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con el comparador oficial del Banco Central, el Banco Macro encabeza la lista de entidades tradicionales con la mayor tasa nominal anual (TNA), del 38%. Le siguen el Banco Nación, con 37,5%, y el Banco Provincia de Buenos Aires, con 34%. Sin embargo, otras entidades de menor tamaño ofrecen porcentajes más elevados para captar clientes.

Entre los bancos que lideran los rendimientos se destacan el Banco CMF y el Banco Voii, ambos con una TNA del 44%, lo que implica una tasa efectiva mensual del 3,667%. Si se depositan $8.500.000 a 30 días en cualquiera de ellos, el monto final a cobrar sería de aproximadamente $8.811.695, es decir, una ganancia de $311.695 en un mes.

En cambio, en bancos más tradicionales, las ganancias resultan algo menores. Por ejemplo, en el Banco Nación, con una TNA del 37,5%, el monto final asciende a $8.765.625, lo que representa una diferencia de $265.625 en intereses. Por debajo se ubican entidades como el Banco Provincia de Neuquén, el Banco Patagonia y el Banco Ciudad, con tasas cercanas al 34% y una ganancia promedio de $240.000 por el mismo plazo.

El promedio de la tasa efectiva mensual entre los principales 25 bancos se ubica en torno al 3,12%, según los datos relevados por el Banco Central. Esto permite estimar rendimientos proporcionales a la entidad elegida y a la política comercial de cada institución financiera.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

