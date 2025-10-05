5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuenta DNI tiene un descuento especial por el Día de la madre en octubre 2025: de qué se trata y cuándo está disponible

Banco Provincia continúa así su política de beneficios mensuales, ampliando la red de comercios adheridos y fortaleciendo el uso de medios de pago digitales en toda la provincia.

Por
Cuenta DNI tiene un descuento especial por el Día de la madre en octubre 2025: de qué se trata y cuándo está disponible.

Cuenta DNI tiene un descuento especial por el Día de la madre en octubre 2025: de qué se trata y cuándo está disponible.

Banco Provincia

La billetera digital del Banco Provincia anunció los descuentos que acompañarán el consumo de las familias a lo largo de octubre. En especial, cuenta con un descuento especial por el Día de la Madre: ¿de qué se trata y cuándo está disponible?.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

El descuento en carnicerías de Cuenta DNI estará en un solo sábado en octubre 2025: cuándo será

Octubre llega con una nueva serie de descuentos especiales impulsados por el Banco Provincia a través de su billetera digital, Cuenta DNI, que continúa consolidándose como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los bonaerenses. En esta oportunidad, las promociones se concentran en las celebraciones del Día de la Madre, junto con beneficios en rubros esenciales como alimentos, ferias, farmacias y librerías.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses, ofreciendo descuentos pensados para el ahorro familiar y el consumo responsable.

Qué descuento tiene Cuenta DNI para el Día de la Madre en octubre 2025

El beneficio principal por el Día de la Madre estará disponible durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025. Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 30 % de descuento en todos los comercios adheridos al rubro gastronomía, ideal para agasajar a las madres con una salida a comer o un pedido especial.

El tope de reintegro será de $8.000 por persona, lo que permite realizar consumos de hasta $26.700 para aprovechar al máximo el beneficio. Así, Banco Provincia busca fomentar el consumo familiar y acompañar los gastos en una de las fechas más esperadas del año.

  • Descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías

El sábado 11 de octubre, Cuenta DNI ofrecerá un 35 % de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de $6.000 por persona, aplicable a compras de hasta $17.000.

Esta promoción apunta a aliviar el gasto en alimentos frescos y acompañar las celebraciones familiares de mitad de mes.

  • Comercios de cercanía y ferias bonaerenses

Durante todo octubre, los comercios de cercanía ofrecerán un 20 % de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona y por jornada, alcanzable con consumos de $20.000.

Además, las ferias y mercados bonaerenses mantendrán un 40 % de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona (equivalente a tickets de $15.000). Este beneficio también se extiende a los comercios de universidades bonaerenses, que aplican la misma promoción.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Qué beneficios tiene Cuenta DNI en octubre 2025

El esquema de beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025 también incluye:

  • Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Cuotas sin interés en comercios

Los comercios de cercanía no alimenticios ofrecerán 3 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app. Este beneficio amplía el alcance de la billetera digital a otros rubros de consumo habituales de los bonaerenses.

Resumen de los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Gastronomía: $26.700 en Carnicerías, granjas y pescaderías, 35 % en comercios de cercanía, 20 % en Ferias y mercados bonaerenses, 40 % en Universidades bonaerenses, 40 % en Librerías y 10 % en Farmacias y perfumerías y 10% en comercios no alimenticios. De esta manera, Banco Provincia promueve el acceso a materiales escolares, libros y productos de cuidado personal a precios más accesibles.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta es una de las promociones más elegidas por quienes buscan cuidar el bolsillo.

Definido: qué pasa con el descuento en carnicerías que tiene Cuenta DNI para octubre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Confirmado: estos son todos los beneficios que tendrá Cuenta DNI en octubre 2025

La app del Banco Provincia y una gran promoción.

Cuenta DNI activó un 50% en cines hasta noviembre 2025: en cuáles aplica

Las promociones incluyen a cadenas como Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar.

En qué supermercados pueden ahorrar los jubilados de ANSES en octubre 2025

Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza su Aerolíneas Friday.

De 3 a 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales: cuánto dura la promoción que lanzó Aerolíneas Argentinas

¿Cómo podés ahorrar en la carga de combustibles si lo hacés después de la medianoche?.

Descuento de madrugada: cómo podés ahorrar en la carga de combustibles si lo hacés después de las 00:00

Rating Cero

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.
play

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.
play

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó
play

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

Y sí, la fe mueve montañas. Gracias, expresó feliz, aniela Celis tras llegar a la Basílica de Luján

Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

últimas noticias

Con la Luna Llena entrando en Aries, la energía se enciende para algunos signos.

Luna Llena en Aries: los signos que se apasionan con sus parejas

Hace 4 minutos
play
Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Hace 4 minutos
Un método tan simple como eficaz está revolucionando la limpieza del hogar

Cáscara de huevo, agua y jabón: este es el truco que combina estos 3 elementos para una actividad clave

Hace 6 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Hace 6 minutos
La especialista remarcó que la nutrición debe ir de la mano del movimiento.

Estos snacks aportan vitaminas, magnesio y Omega-3 y son ideales para beneficiar la longevidad

Hace 7 minutos