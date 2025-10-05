Cuenta DNI tiene un descuento especial por el Día de la madre en octubre 2025: de qué se trata y cuándo está disponible.

Banco Provincia continúa así su política de beneficios mensuales, ampliando la red de comercios adheridos y fortaleciendo el uso de medios de pago digitales en toda la provincia.

Octubre llega con una nueva serie de descuentos especiales impulsados por el Banco Provincia a través de su billetera digital, Cuenta DNI, que continúa consolidándose como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los bonaerenses. En esta oportunidad, las promociones se concentran en las celebraciones del Día de la Madre, junto con beneficios en rubros esenciales como alimentos, ferias, farmacias y librerías.

El beneficio principal por el Día de la Madre estará disponible durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025. Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 30 % de descuento en todos los comercios adheridos al rubro gastronomía , ideal para agasajar a las madres con una salida a comer o un pedido especial.

El tope de reintegro será de $8.000 por persona, lo que permite realizar consumos de hasta $26.700 para aprovechar al máximo el beneficio. Así, Banco Provincia busca fomentar el consumo familiar y acompañar los gastos en una de las fechas más esperadas del año.

Descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías

El sábado 11 de octubre, Cuenta DNI ofrecerá un 35 % de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de $6.000 por persona, aplicable a compras de hasta $17.000.

Esta promoción apunta a aliviar el gasto en alimentos frescos y acompañar las celebraciones familiares de mitad de mes.

Comercios de cercanía y ferias bonaerenses

Durante todo octubre, los comercios de cercanía ofrecerán un 20 % de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona y por jornada, alcanzable con consumos de $20.000.

Además, las ferias y mercados bonaerenses mantendrán un 40 % de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona (equivalente a tickets de $15.000). Este beneficio también se extiende a los comercios de universidades bonaerenses, que aplican la misma promoción.

Qué beneficios tiene Cuenta DNI en octubre 2025

El esquema de beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025 también incluye:

Librerías : 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

: 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Cuotas sin interés en comercios

Los comercios de cercanía no alimenticios ofrecerán 3 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app. Este beneficio amplía el alcance de la billetera digital a otros rubros de consumo habituales de los bonaerenses.

Resumen de los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Gastronomía: $26.700 en Carnicerías, granjas y pescaderías, 35 % en comercios de cercanía, 20 % en Ferias y mercados bonaerenses, 40 % en Universidades bonaerenses, 40 % en Librerías y 10 % en Farmacias y perfumerías y 10% en comercios no alimenticios. De esta manera, Banco Provincia promueve el acceso a materiales escolares, libros y productos de cuidado personal a precios más accesibles.