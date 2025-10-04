El descuento en carnicerías de Cuenta DNI estará en un solo sábado en octubre 2025: cuándo será La billetera digital del Banco Provincia ajustó su calendario de beneficios para los usuarios de la aplicación. Por







Durante septiembre, los usuarios de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia disfrutaron de un beneficio duplicado en sus compras de alimentos. Las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la promoción ofrecieron descuentos especiales durante dos sábados del mes: el 13 y el 27.

Recientemente, el Banco Provincia comunicó un cambio relevante en la extensión de esta promoción para octubre. A diferencia de septiembre, el beneficio se ofrecerá solo en una jornada, reduciendo así su frecuencia.

De este modo, los clientes de Cuenta DNI contarán con una única oportunidad para aprovechar el descuento en carnes y pescados durante octubre. La entidad informó que la promoción estará vigente únicamente el sábado 11, por lo que los usuarios deberán planificar sus compras para ese día.

Cuándo será el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en octubre 2025 El beneficio sigue siendo muy atractivo para los clientes de Cuenta DNI. Consiste en un 35% de descuento aplicable en los comercios adheridos (carnicerías, granjas y pescaderías), con un tope de $6.000 por persona y por semana, por lo que los usuarios deberán planificar sus compras para aprovechar al máximo este ahorro. El Banco Provincia comunicó una modificación en la extensión de esta promoción para octubre: estará activo el sábado 11.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Qué beneficios tiene Cuenta DNI en octubre 2025 Además del cambio en carnicerías, el programa Cuenta DNI mantiene activos otros descuentos habituales durante octubre: Especial Día de la Madre: 30% de descuento el sábado 18 y domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por viernes, alcanzable con consumos de $20.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $15.000.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app, en comercios adheridos. Con estas promociones, Cuenta DNI continúa ofreciendo a sus usuarios una variedad de beneficios para optimizar sus compras diarias y especiales, fomentando el ahorro y facilitando la planificación de los gastos a lo largo del mes.