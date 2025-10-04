4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El descuento en carnicerías de Cuenta DNI estará en un solo sábado en octubre 2025: cuándo será

La billetera digital del Banco Provincia ajustó su calendario de beneficios para los usuarios de la aplicación.

Por
Con estas promociones

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

 

Banco Provincia

Durante septiembre, los usuarios de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia disfrutaron de un beneficio duplicado en sus compras de alimentos. Las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la promoción ofrecieron descuentos especiales durante dos sábados del mes: el 13 y el 27.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.
Te puede interesar:

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

Recientemente, el Banco Provincia comunicó un cambio relevante en la extensión de esta promoción para octubre. A diferencia de septiembre, el beneficio se ofrecerá solo en una jornada, reduciendo así su frecuencia.

De este modo, los clientes de Cuenta DNI contarán con una única oportunidad para aprovechar el descuento en carnes y pescados durante octubre. La entidad informó que la promoción estará vigente únicamente el sábado 11, por lo que los usuarios deberán planificar sus compras para ese día.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Cuándo será el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en octubre 2025

El beneficio sigue siendo muy atractivo para los clientes de Cuenta DNI. Consiste en un 35% de descuento aplicable en los comercios adheridos (carnicerías, granjas y pescaderías), con un tope de $6.000 por persona y por semana, por lo que los usuarios deberán planificar sus compras para aprovechar al máximo este ahorro. El Banco Provincia comunicó una modificación en la extensión de esta promoción para octubre: estará activo el sábado 11.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Qué beneficios tiene Cuenta DNI en octubre 2025

Además del cambio en carnicerías, el programa Cuenta DNI mantiene activos otros descuentos habituales durante octubre:

  • Especial Día de la Madre: 30% de descuento el sábado 18 y domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por viernes, alcanzable con consumos de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $15.000.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app, en comercios adheridos.

Con estas promociones, Cuenta DNI continúa ofreciendo a sus usuarios una variedad de beneficios para optimizar sus compras diarias y especiales, fomentando el ahorro y facilitando la planificación de los gastos a lo largo del mes.

CUENTA DNI
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre.

ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Esta es una de las promociones más elegidas por quienes buscan cuidar el bolsillo.

Definido: qué pasa con el descuento en carnicerías que tiene Cuenta DNI para octubre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Confirmado: estos son todos los beneficios que tendrá Cuenta DNI en octubre 2025

La app del Banco Provincia y una gran promoción.

Cuenta DNI activó un 50% en cines hasta noviembre 2025: en cuáles aplica

Las promociones incluyen a cadenas como Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar.

En qué supermercados pueden ahorrar los jubilados de ANSES en octubre 2025

Rating Cero

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

La diferencia entre su rostro juvenil y el Brad Pitt que es hoy evidencia años de evolución.

La impresionante transformación de Brad Pitt: así se veía cuando era joven

El look de La Joaqui que causó furor en las redes.

La Joaqui impactó en las redes con un look al cuerpo que mezcla el rosa y lo retro

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

últimas noticias

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

Hace 20 minutos
El mandatario viene de tener una fallida visita en Tierra del Fuego. 

Javier Milei reactiva la campaña electoral con visitas a Entre Ríos y Santa Fe

Hace 21 minutos
Un truco viral en redes sociales para limpiar los vidrios frotando cebolla.

Por qué frotar una cebolla en los vidrios es un truco casero que debés conocer

Hace 25 minutos
Buscan a Jorge Damián Da Rocha en La Plata.

Búsqueda desesperada de un hombre en La Plata: salió con su bicicleta y nunca volvió

Hace 30 minutos
La Albiceleste ganó los dos partidos anteriores.

Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Italia y quiere asegurarse el primer lugar

Hace 32 minutos