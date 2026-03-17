Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 830.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Este tipo de inversión a corto plazo permite conocer cuánto se puede ganar al momento de depositar. Por + Seguir en







Elegir la modalidad adecuada puede marcar una diferencia en el resultado. pixabay

Un depósito de $830.000 a 30 días permite estimar de antemano la ganancia obtenida.

El rendimiento cambia según si la operación se realiza en sucursal o de forma digital.

Las tasas más altas suelen encontrarse en los canales electrónicos.

En un contexto de menor inflación, estos instrumentos apuntan a sostener el valor del dinero. Realizar un depósito de $830.000 en un plazo fijo durante marzo permite conocer con precisión cuánto se recibirá al finalizar el período. Esta herramienta continúa siendo una de las más utilizadas por quienes buscan una renta previsible en el corto plazo.

En el actual escenario económico, con expectativas de inflación más moderadas y tasas que se mantienen relativamente estables, los depósitos a 30 días se afianzan como una alternativa accesible para resguardar ahorros sin asumir grandes riesgos. La elección del canal es un factor determinante, ya que las entidades financieras ofrecen diferentes tasas según se opere de manera presencial o a través de plataformas digitales, lo que impacta directamente en el resultado final.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar 830.000 en un plazo fijo según el banco Si se invierten $830.000 a 30 días en una sucursal, por ejemplo, del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $13.984,93. De este modo, al vencimiento, el monto total asciende a $843.984,93.

En cambio, al realizar la operación mediante canales electrónicos, como por medio de su home banking o aplicación, las condiciones suelen ser más favorables. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses alcanzan los $16.713,70, lo que eleva el total a $846.713,70 al finalizar el plazo.

Esta diferencia responde a la estrategia de los bancos de incentivar el uso de herramientas digitales, donde logran reducir costos operativos y trasladar parte de ese beneficio a los usuarios.

banco nacion Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para el inicio del año ubican la suba de precios en torno al 2% mensual. Teniendo en cuenta este indicador, los plazos fijos vuelven a ser considerados como opción de inversión. Hay que tener en cuenta que las colocaciones realizadas por medios electrónicos, al ofrecer tasas más elevadas, muestran un comportamiento algo más favorable frente al avance de los precios en el corto plazo. Aunque la diferencia real puede ser ajustada, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite mantener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la dinámica de las tasas y ajustar las decisiones de inversión resulta clave para preservar el poder de compra.