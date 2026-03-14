Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 990.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Este tipo de depósitos a corto plazo permiten proyectar retornos previsibles en apenas un mes. Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final. Por + Seguir en







Este instrumento financiero continúa siendo una opción frecuente para quienes buscan rendimientos previsibles.

Un depósito de $990.000 a 30 días puede generar intereses superiores a los $16.000 según el canal utilizado.

Las colocaciones realizadas por medios electrónicos presentan tasas más altas que las gestionadas en sucursal.

La modalidad elegida influye directamente en el monto total que se recibe al finalizar el período.

Con inflación mensual más moderada, estas inversiones buscan sostener el valor del ahorro. Invertir $990.000 en un plazo fijo durante marzo permite conocer desde el inicio cuál será la ganancia obtenida al vencimiento. Este instrumento financiero continúa siendo una opción frecuente para quienes buscan rendimientos previsibles sin asumir grandes niveles de riesgo.

El momento de la economía actual está caracterizada por una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas bancarias relativamente estables, las colocaciones a corto plazo vuelven a ser consideradas dentro de estrategias de ahorro conservadoras.

Las diferencias en el resultado final dependen principalmente de la tasa aplicada por cada entidad y del canal utilizado para realizar la operación, ya que los bancos suelen ofrecer mejores condiciones cuando la inversión se constituye mediante plataformas digitales.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $990.000 en un plazo fijo según el banco Si se invierten $990.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $16.680,82. De esta manera, el monto total que se acredita al finalizar el período asciende a $1.006.680,82.

En cambio, cuando la colocación se realiza a través de canales electrónicos como home banking o su aplicación, la tasa suele ser más alta. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses obtenidos llegan a $19.935,62, por lo que el total al vencimiento alcanza los $1.009.935,62.

La diferencia entre ambas alternativas responde a la estrategia de las entidades financieras de fomentar el uso de herramientas digitales, lo que permite ofrecer tasas más competitivas para quienes operan de manera online. banco nacion Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las previsiones económicas para el comienzo de 2026 ubican el incremento mensual de precios cerca del 2%, un nivel más moderado en comparación con períodos anteriores. En este marco, los plazos fijos tienden a posicionarse cerca de un punto de equilibrio cuando se comparan con la evolución del costo de vida. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, gracias a tasas algo más elevadas, logran acompañar de forma más eficiente el avance de los precios en el corto plazo.