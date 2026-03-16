Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 810.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Los depósitos a corto plazo permiten proyectar retornos previsibles en apenas un mes. Por + Seguir en







Elegir el canal adecuado puede mejorar el resultado final de la inversión.

Invertir $810.000 a 30 días permite obtener una ganancia conocida desde el inicio de la operación.

El rendimiento varía según el canal elegido para constituir la colocación.

Las tasas suelen ser más altas cuando el trámite se realiza mediante plataformas digitales.

En un contexto de inflación más moderada, estos instrumentos buscan sostener el valor del ahorro en el corto plazo. Depositar $810.000 en un plazo fijo a 30 días durante marzo de 2026 permite calcular con anticipación cuánto dinero se recibirá al finalizar el período. Se trata de una alternativa de inversión sencilla que continúa siendo elegida por quienes priorizan previsibilidad en el rendimiento.

Este instrumento financiero mantiene su atractivo entre los ahorristas que buscan opciones de bajo riesgo. Las entidades bancarias ofrecen tasas que varían según la modalidad utilizada para abrir la colocación, lo que puede generar diferencias en el resultado final.

En este escenario, analizar las condiciones de cada canal resulta fundamental para estimar con precisión el interés obtenido al vencimiento y elegir la alternativa más conveniente para el capital disponible.

banco nacion Cuánto ganas por depositar $810.000 en un plazo fijo según el banco Si se invierten $810.000 a 30 días mediante una sucursal bancaria, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $13.647,95. Al finalizar el período, el monto total que se acredita asciende a $823.647,95.

Cuando la colocación se realiza a través de canales electrónicos, como home banking o aplicaciones móviles, la tasa suele ser superior. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses obtenidos llegan a $16.310,96, lo que eleva el monto total al vencimiento a $826.310,96.

La diferencia entre ambas modalidades responde a las condiciones que ofrecen los bancos para incentivar el uso de herramientas digitales, donde los costos operativos son menores. Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las estimaciones económicas para el inicio de 2026 proyectan una suba de precios cercana al 2% mensual, un ritmo más moderado en comparación con etapas anteriores. Las colocaciones realizadas por medios electrónicos, gracias a tasas algo más altas, suelen ofrecer un rendimiento ligeramente más favorable frente al avance de los precios en el corto plazo.