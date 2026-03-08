Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 820.000 pesos a 30 días en marzo 2026 La diferencia entre reinvertir los intereses o retirar la ganancia puede ser el factor determinante para que tu bolsillo sienta un alivio real al llegar a abril. Por + Seguir en







Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en Inversiones Freepik

El plazo fijo se consolida como una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan una rentabilidad fija y previsible en el transcurso de un mes.

La mayoría de los bancos comerciales ofrecen actualmente tasas que varían entre el 23% y el 28% anual para depósitos tradicionales.

El Banco Nación se destaca en el mercado con una Tasa Nominal Anual del 37,5% para las colocaciones a corto plazo.

Un depósito de 820.000 pesos genera una ganancia mensual aproximada de 16.849 pesos si se mantiene la tasa de referencia mencionada. En marzo de 2026, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas de ahorro más consultadas por los argentinos que buscan proteger su capital frente a la fluctuación de precios. Con las recientes actualizaciones en las tasas de política monetaria dispuestas por el Banco Central, los rendimientos han mostrado una nueva dinámica.

En este escenario, depositar una suma de 820.000 pesos a un período de 30 días se presenta como una opción para generar un ingreso extra previsible sin incurrir en los riesgos de instrumentos más volátiles. Para ganarle a la inflación de 2026, es clave conocer exactamente cuánto te va a depositar el banco al finalizar el ciclo.

Cuánto ganas por depositar $820.000 en un plazo fijo según el banco ahorro chanchito Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos Freepik. En el mercado financiero actual, la mayoría de las entidades bancarias mantienen sus Tasas Nominales Anuales (TNA) en un rango que oscila entre el 23% y el 28%. Sin embargo, existe una tendencia marcada por parte de los bancos para incentivar la banca electrónica, ofreciendo rendimientos superiores a aquellos clientes que gestionen sus depósitos a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles.

Si se toma como ejemplo la tasa de referencia del 37,5% anual que ofrece el Banco Nación, el rendimiento para un pequeño ahorrista resulta más competitivo. Al colocar un capital inicial de 820.000 pesos durante un ciclo de 30 días, la ganancia generada por intereses ascendería a 16.849,32 pesos. Al finalizar el período de inversión, el usuario dispondría de un monto total de 836.849,32 pesos, recuperando su inversión original junto con la rentabilidad devengada durante el mes.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.