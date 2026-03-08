8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 820.000 pesos a 30 días en marzo 2026

La diferencia entre reinvertir los intereses o retirar la ganancia puede ser el factor determinante para que tu bolsillo sienta un alivio real al llegar a abril.

Por
Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en Inversiones

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en Inversiones

Freepik
  • El plazo fijo se consolida como una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan una rentabilidad fija y previsible en el transcurso de un mes.

  • La mayoría de los bancos comerciales ofrecen actualmente tasas que varían entre el 23% y el 28% anual para depósitos tradicionales.

  • El Banco Nación se destaca en el mercado con una Tasa Nominal Anual del 37,5% para las colocaciones a corto plazo.

  • Un depósito de 820.000 pesos genera una ganancia mensual aproximada de 16.849 pesos si se mantiene la tasa de referencia mencionada.

En marzo de 2026, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas de ahorro más consultadas por los argentinos que buscan proteger su capital frente a la fluctuación de precios. Con las recientes actualizaciones en las tasas de política monetaria dispuestas por el Banco Central, los rendimientos han mostrado una nueva dinámica.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó una nueva serie de beneficios para marzo de 2026
Te puede interesar:

Así podés ahorrar $200.000 en el supermercado con Cuenta DNI durante marzo 2026

En este escenario, depositar una suma de 820.000 pesos a un período de 30 días se presenta como una opción para generar un ingreso extra previsible sin incurrir en los riesgos de instrumentos más volátiles. Para ganarle a la inflación de 2026, es clave conocer exactamente cuánto te va a depositar el banco al finalizar el ciclo.

Cuánto ganas por depositar $820.000 en un plazo fijo según el banco

ahorro chanchito
Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos

Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos

En el mercado financiero actual, la mayoría de las entidades bancarias mantienen sus Tasas Nominales Anuales (TNA) en un rango que oscila entre el 23% y el 28%. Sin embargo, existe una tendencia marcada por parte de los bancos para incentivar la banca electrónica, ofreciendo rendimientos superiores a aquellos clientes que gestionen sus depósitos a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles.

Si se toma como ejemplo la tasa de referencia del 37,5% anual que ofrece el Banco Nación, el rendimiento para un pequeño ahorrista resulta más competitivo. Al colocar un capital inicial de 820.000 pesos durante un ciclo de 30 días, la ganancia generada por intereses ascendería a 16.849,32 pesos. Al finalizar el período de inversión, el usuario dispondría de un monto total de 836.849,32 pesos, recuperando su inversión original junto con la rentabilidad devengada durante el mes.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La diferencia entre ambas opciones permite ver con claridad el incentivo de los bancos para que los clientes utilicen herramientas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 850.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   

Qué supermercados tienen descuento con Cuenta DNI en marzo 2026

Las colocaciones realizadas por medios electrónicos suelen ofrecer un resultado algo más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hay un beneficio que se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes.

Cuál es la nueva ventaja que tiene Cuenta DNI para ahorrar más en marzo 2026

Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las nuevas promociones de Cuenta DNI para marzo 2026.

Cuáles son las renovaciones que tiene Cuenta DNI en sus descuentos para marzo 2026

Rating Cero

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

últimas noticias

El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: De reflejos andamos bien

El mensaje de Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

Hace 11 minutos
Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Hace 32 minutos
Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Hace 44 minutos
play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

Hace 49 minutos
El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.

El dólar arrancó marzo al alza y vuelve a tocar su máximo en más de un mes, en medio del confilcto en Medio Oriente

Hace 54 minutos