5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las condiciones actuales permiten proyectar retornos previsibles en apenas 30 días.

Por
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

  • Una colocación de $900.000 a 30 días permite generar más de $15.000 en intereses según el canal.

  • Las tasas online superan a las ofrecidas en sucursal para el mismo plazo.

  • El rendimiento final está determinado por la TNA aplicada por cada entidad.

  • Con inflación más estable, estas alternativas buscan sostener el valor del ahorro en el corto plazo.

Depositar $900.000 en un plazo fijo durante marzo es una decisión que ofrece previsibilidad, ya que desde el inicio se conoce cuánto se cobrará al vencimiento. Este instrumento tradicional continúa siendo elegido por quienes priorizan seguridad y retornos definidos.

Las nuevas promociones de Cuenta DNI para marzo 2026.
Te puede interesar:

Cuáles son las renovaciones que tiene Cuenta DNI en sus descuentos para marzo 2026

El contexto económico actual muestra una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas que se mantienen sin grandes cambios. En este escenario, las colocaciones bancarias vuelven a ser consideradas dentro de estrategias conservadoras, especialmente frente a opciones con mayor volatilidad.

Al analizar los números concretos, las diferencias entre realizar la operación en una sucursal o mediante canales electrónicos impactan directamente en la ganancia final obtenida al cabo de 30 días.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $900.000 en un plazo fijo según el banco

Si la inversión de $900.000 se constituye de manera presencial, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados en 30 días ascienden a $15.164,38. De este modo, el monto total acreditado al vencimiento será de $915.164,38.

En cambio, al inclinarse por la modalidad electrónica, donde la TNA se eleva al 25,00% y la TEA alcanza el 28,08%, el rendimiento mejora de forma significativa. En este caso, los intereses llegan a $18.493,15 y el total final se ubica en $918.493,15.

La brecha entre ambas opciones responde a la política de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital, ofreciendo tasas más competitivas para quienes utilizan home banking.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones privadas para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, un nivel más moderado respecto de períodos anteriores. Bajo este panorama, estas colocaciones en pesos se aproximan a un rendimiento real equilibrado.

Las alternativas digitales, al contar con tasas superiores, muestran mayor capacidad para acompañar la evolución del costo de vida en el corto plazo. Aunque el margen no sea amplio, la reinversión mensual del capital junto con los intereses permite sostener un efecto acumulativo. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar las decisiones financieras resulta clave para preservar la capacidad adquisitiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las colocaciones bancarias vuelven a captar la atención de los perfiles conservadores.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 800.000 pesos a 30 días en marzo 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Este es el importante cambio que tiene Cuenta DNI para los descuentos en carnicerías y comercios de barrio en marzo 2026

Con este abanico de promociones, marzo llega con más días y más oportunidades.

Más días de descuento en comercios de cercanía de Cuenta DNI en marzo 2026: cómo será este mes

Las alternativas constituidas por home banking, al contar con tasas más altas, logran una mejor cobertura.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Con tasas definidas desde el inicio, permiten calcular de antemano cuánto se recibirá al vencimiento.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 630.000 pesos a 30 días en marzo 2026

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  

Cuenta DNI confirmó los descuentos que tendrá para marzo 2026: cuáles son las principales variantes

Rating Cero

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy. 

La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

últimas noticias

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Hace 21 minutos
play
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Hace 26 minutos
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Hace 31 minutos
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 42 minutos
El titular de la UIA pidió defender más al sector empresarial. 

Nuevo reclamo de la UIA al Gobierno: "Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado"

Hace 45 minutos