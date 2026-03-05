Depositar $900.000 en un plazo fijo durante marzo es una decisión que ofrece previsibilidad, ya que desde el inicio se conoce cuánto se cobrará al vencimiento. Este instrumento tradicional continúa siendo elegido por quienes priorizan seguridad y retornos definidos.

Cuáles son las renovaciones que tiene Cuenta DNI en sus descuentos para marzo 2026

El contexto económico actual muestra una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas que se mantienen sin grandes cambios. En este escenario, las colocaciones bancarias vuelven a ser consideradas dentro de estrategias conservadoras, especialmente frente a opciones con mayor volatilidad.

Al analizar los números concretos, las diferencias entre realizar la operación en una sucursal o mediante canales electrónicos impactan directamente en la ganancia final obtenida al cabo de 30 días.

Si la inversión de $900.000 se constituye de manera presencial, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados en 30 días ascienden a $15.164,38. De este modo, el monto total acreditado al vencimiento será de $915.164,38.

En cambio, al inclinarse por la modalidad electrónica, donde la TNA se eleva al 25,00% y la TEA alcanza el 28,08%, el rendimiento mejora de forma significativa. En este caso, los intereses llegan a $18.493,15 y el total final se ubica en $918.493,15.

La brecha entre ambas opciones responde a la política de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital, ofreciendo tasas más competitivas para quienes utilizan home banking.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones privadas para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, un nivel más moderado respecto de períodos anteriores. Bajo este panorama, estas colocaciones en pesos se aproximan a un rendimiento real equilibrado.

Las alternativas digitales, al contar con tasas superiores, muestran mayor capacidad para acompañar la evolución del costo de vida en el corto plazo. Aunque el margen no sea amplio, la reinversión mensual del capital junto con los intereses permite sostener un efecto acumulativo. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar las decisiones financieras resulta clave para preservar la capacidad adquisitiva.