Las colocaciones a corto plazo permiten proyectar retornos previsibles en apenas un mes. Elegir el canal adecuado puede mejorar la rentabilidad obtenida.

Destinar $950.000 a un plazo fijo durante marzo permite calcular de manera anticipada el rendimiento que se obtendrá tras 30 días de inversión. Este instrumento continúa siendo una alternativa elegida por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo al momento de administrar sus ahorros.

En el contexto económico actual, caracterizado por una desaceleración del ritmo inflacionario y tasas relativamente estables, las colocaciones tradicionales vuelven a ganar protagonismo entre los pequeños y medianos ahorristas. Su funcionamiento simple y la posibilidad de conocer de antemano la ganancia explican parte de su popularidad.

El resultado final dependerá principalmente de la tasa ofrecida por cada entidad y del canal utilizado para constituir la operación, ya que muchas instituciones financieras ofrecen mejores condiciones cuando la inversión se realiza de forma electrónica.

Si la inversión de $950.000 se realiza en una sucursal bancaria durante 30 días, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $16.006,85. De esta manera, al finalizar el período el monto total a percibir será de $966.006,85.

En cambio, cuando la colocación se efectúa mediante canales electrónicos, como home banking o su aplicación, las tasas suelen ser más elevadas. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, los intereses obtenidos ascienden a $19.520,55. Así, el capital más la ganancia suman un total de $969.520,55 al vencimiento.

La diferencia refleja el incentivo de los bancos para fomentar el uso de herramientas digitales, lo que se traduce en un rendimiento mayor para quienes optan por esta modalidad.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para los primeros meses de 2026 ubican la suba mensual de precios cerca del 2%, un nivel más moderado en comparación con períodos anteriores. En ese escenario, los plazos fijos tienden a posicionarse cerca del equilibrio cuando se analiza su rendimiento en términos reales.

Dentro de estas alternativas, las colocaciones realizadas por medios electrónicos suelen ofrecer un resultado algo más favorable frente al incremento del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia con la inflación puede ser limitada, la posibilidad de renovar el dinero junto con los intereses cada mes permite sostener un efecto acumulativo con el paso del tiempo. Por eso, observar la evolución de las tasas y ajustar las decisiones financieras resulta fundamental para proteger el poder de compra del ahorro.