Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas cambian según la modalidad elegida. La gestión digital mejora el resultado final.

Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

  • Invertir $4.000.000 a 30 días ofrece rendimientos distintos según el canal elegido.
  • Las operaciones digitales pagan intereses más altos que las realizadas en sucursal.
  • La diferencia mensual supera los $18.000 entre ambas modalidades.
  • El resultado final debe leerse junto al contexto inflacionario.

Colocar $4.000.000 en un plazo fijo a 30 días sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan una ganancia previsible sin asumir grandes riesgos. A la fecha de enero del 2026, el rendimiento de esta inversión está determinado principalmente por la tasa que aplica cada banco y por la forma en que se concreta la colocación.

En el escenario actual, las entidades financieras mantienen esquemas de tasas diferenciadas para incentivar el uso de canales electrónicos. Esta estrategia impacta de manera directa en los intereses mensuales, incluso cuando el capital inicial y el plazo permanecen sin cambios.

Por eso, al analizar cuánto se puede obtener con un plazo fijo, es importante observar no solo el monto final acreditado, sino también el canal seleccionado y su desempeño frente a la evolución general de los precios.

Cuánto ganás por depositar $4.000.000 en un plazo fijo según el banco

Si la colocación de $4.000.000 se realiza en una sucursal bancaria por un período de 30 días, por ejemplo en el Banco Nación, los intereses generados ascienden a $67.397,26. Al vencimiento, el monto total acreditado es de $4.067.397,26, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, el rendimiento mensual es más elevado. En este caso, los intereses alcanzan los $85.479,45 y el total recibido al finalizar el plazo llega a $4.085.479,45. Esta modalidad ofrece una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, marcando una diferencia clara frente a la operatoria tradicional.

La brecha entre ambas opciones permite ver una tendencia sostenida del sistema financiero, que busca canalizar las inversiones hacia plataformas digitales mediante tasas más competitivas.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse en una zona cercana al equilibrio real. Dentro de este escenario, las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Aunque el margen real puede resultar ajustado, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. En ese sentido, seguir de cerca los movimientos de las tasas y adaptar la estrategia se vuelve fundamental para resguardar el valor del dinero.

