19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas siguen mostrando diferencias según el canal elegido. El resultado final depende tanto del interés mensual como del contexto económico.

Por
Los bancos continúan incentivando las colocaciones digitales con rendimientos más altos que los ofrecidos en sucursal.

Los bancos continúan incentivando las colocaciones digitales con rendimientos más altos que los ofrecidos en sucursal.

  • El rendimiento de un plazo fijo a 30 días varía según si la operación se realiza en sucursal o por canales digitales.
  • Con una inversión de $5.000.000, la diferencia de intereses entre modalidades supera los $22.000.
  • Las tasas nominales y efectivas anuales siguen mostrando brechas relevantes entre bancos y formas de contratación.
  • El resultado final también debe leerse en relación con la evolución de los precios.

Depositar dinero en un plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan una renta previsible y sin sobresaltos. En enero del 2026, invertir $5.000.000 a 30 días permite obtener un interés concreto, aunque el resultado final depende de la modalidad elegida y de la tasa que aplique cada entidad financiera.

Ahorro con la billetera virtual en época de vacaciones.
Te puede interesar:

Si estás en Mar del Plata, así podés ahorrar más de $200.000 con Cuenta DNI

En un escenario de tasas que muestran cierta estabilidad, los bancos continúan incentivando las colocaciones digitales con rendimientos más altos que los ofrecidos en sucursal. Esta diferencia impacta directamente en el monto de intereses generados en solo un mes, incluso manteniendo el mismo capital inicial y el mismo plazo.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $5.000.000 en un plazo fijo según el banco

Al colocar $5.000.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo en el Banco Nación, el rendimiento estimado alcanza los $84.246,58 en concepto de intereses. De esta manera, el monto total al vencimiento se ubica en $5.084.246,58, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, si la misma operación se realiza de forma electrónica, por medio de su homebanking o su aplicación, el resultado es más favorable. En este caso, los intereses generados ascienden a $106.849,32, lo que eleva el total a cobrar a $5.106.849,32. Esta modalidad ofrece una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, marcando una diferencia clara respecto de la opción tradicional.

La brecha entre ambas alternativas permite ver la estrategia de los bancos de promover el uso de canales digitales, que permiten reducir costos operativos y trasladar parte de ese beneficio al ahorrista en forma de una tasa más alta.

Dinero1

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, alrededor del 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones electrónicas muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para cuidar el poder adquisitivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica.

Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: cua

¿Conviene hacer tus Inversiones en plazo fijo?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hay grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

La billetera virtual permite un gran ahorro durante enero 2026.

Así podés ahorrar $250.000 en tus compras de enero 2026 con Cuenta DNI

La elección del canal incide directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

el banco nacion expandio su cartera de prestamos un 53% durante 2025

El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

Rating Cero

La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Merakio, que viajaba junto a su pareja, se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo.

"Pensé que nos moríamos": la conmoción de Merakio, el influencer argentino que se salvó del choque en España

Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix

Rusherking aseguró que una exnovia se tatuó su boca y en las redes demostraron que es La China Suárez

La sorpresiva revelación de Rusherking a Wanda Nara sobre la China Suárez

John Stamos impacta con su nuevo look a los 62 años.

La impresionante transformación de John Stamos: así se ve con su nuevo cambio de look

Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix. 
play

Están Ben Affleck y Matt Damon y es un thriller policial que la rompe en Netflix: un relato muy crudo

últimas noticias

Los sorrentinos tienen su origen en Mar del Plata.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que tienen sorrentinos de carne espectaculares

Hace 3 minutos
Hermosos paisajes, aventuras y la mejor gastronomía.

Turismo en Argentina: el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y esquivar el calor agobiante en el verano 2026

Hace 13 minutos
La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Hace 17 minutos
Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual.

Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá

Hace 20 minutos
Pueblo destacado de Uruguay,

Naturaleza, identidad rural y una hospitalidad única: el pueblo uruguayo para visitar en 2026

Hace 24 minutos