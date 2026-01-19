Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.000.000 pesos a 30 días en enero 2026 Las tasas siguen mostrando diferencias según el canal elegido. El resultado final depende tanto del interés mensual como del contexto económico. Por + Seguir en







Los bancos continúan incentivando las colocaciones digitales con rendimientos más altos que los ofrecidos en sucursal.

El rendimiento de un plazo fijo a 30 días varía según si la operación se realiza en sucursal o por canales digitales.

Con una inversión de $5.000.000, la diferencia de intereses entre modalidades supera los $22.000.

Las tasas nominales y efectivas anuales siguen mostrando brechas relevantes entre bancos y formas de contratación.

El resultado final también debe leerse en relación con la evolución de los precios. Depositar dinero en un plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan una renta previsible y sin sobresaltos. En enero del 2026, invertir $5.000.000 a 30 días permite obtener un interés concreto, aunque el resultado final depende de la modalidad elegida y de la tasa que aplique cada entidad financiera.

En un escenario de tasas que muestran cierta estabilidad, los bancos continúan incentivando las colocaciones digitales con rendimientos más altos que los ofrecidos en sucursal. Esta diferencia impacta directamente en el monto de intereses generados en solo un mes, incluso manteniendo el mismo capital inicial y el mismo plazo.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $5.000.000 en un plazo fijo según el banco Al colocar $5.000.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo en el Banco Nación, el rendimiento estimado alcanza los $84.246,58 en concepto de intereses. De esta manera, el monto total al vencimiento se ubica en $5.084.246,58, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, si la misma operación se realiza de forma electrónica, por medio de su homebanking o su aplicación, el resultado es más favorable. En este caso, los intereses generados ascienden a $106.849,32, lo que eleva el total a cobrar a $5.106.849,32. Esta modalidad ofrece una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, marcando una diferencia clara respecto de la opción tradicional.

La brecha entre ambas alternativas permite ver la estrategia de los bancos de promover el uso de canales digitales, que permiten reducir costos operativos y trasladar parte de ese beneficio al ahorrista en forma de una tasa más alta.

Dinero1 Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, alrededor del 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las opciones electrónicas muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo. Si bien el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para cuidar el poder adquisitivo.