Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 7.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas varían según la forma de contratación. La elección del canal influye en el resultado final.

Las entidades mantienen esquemas de tasas diferenciadas para incentivar el uso de plataformas electrónicas.

  • Invertir $7.000.000 a 30 días genera rendimientos distintos según el canal elegido.
  • Las operaciones digitales ofrecen intereses más altos que las realizadas en sucursal.
  • La diferencia mensual supera los $31.000 entre ambas modalidades.
  • El resultado debe analizarse junto al impacto de la inflación.

Colocar $7.000.000 en un plazo fijo a 30 días continúa siendo una opción habitual para quienes buscan una renta conocida y sin riesgos altos. En enero del 2026, el rendimiento de esta inversión depende principalmente de la tasa aplicada por cada banco y del canal a través del cual se realice la operación.

En un contexto de relativa estabilidad financiera, las entidades mantienen esquemas de tasas diferenciadas para incentivar el uso de plataformas electrónicas. Esta política se traduce en una mejora directa sobre los intereses mensuales, aun cuando el capital y el plazo se mantengan sin cambios.

De este modo, evaluar el resultado de un plazo fijo implica observar no solo el monto final acreditado, sino también cómo incide la modalidad elegida y qué lugar ocupa esta herramienta frente a la evolución de los precios.

Cuánto ganas por depositar $7.000.000 en un plazo fijo según el banco

Si la colocación de $7.000.000 se realiza en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, por un período de 30 días, los intereses obtenidos alcanzan los $117.945,21. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $7.117.945,21, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, el rendimiento mensual es mayor. En este caso, los intereses generados ascienden a $149.589,04 y el monto final llega a $7.149.589,04. Esta alternativa ofrece una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, lo que marca una diferencia importante frente a la operatoria tradicional.

La brecha entre ambas opciones permite ver una tendencia sostenida del sistema financiero, que prioriza las colocaciones digitales con mejores tasas para reducir costos y captar mayor volumen de fondos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

El análisis del plazo fijo no se limita al interés nominal obtenido en el mes. Su conveniencia real depende de si el rendimiento logra ubicarse por encima del aumento general de precios, permitiendo conservar el poder adquisitivo del capital.

Cuando la inflación mensual se mantiene medianamente estable, como se espera que suceda en los primeros meses del año con porcentajes cercanos al 2%, este tipo de inversión puede ofrecer un resultado positivo en términos reales. Sin embargo, si los precios avanzan a un ritmo mayor que las tasas, la ganancia pierde fuerza y se reduce su atractivo como resguardo de valor.

