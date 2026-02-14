14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 380.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Con un monto específico en consideración surge la inquietud sobre el potencial de crecimiento de dicha inversión en el panorama económico actual.

Por
Conocé los montos específicos que maneja el Banco Nación para tus Inversiones en plazo fijo

Conocé los montos específicos que maneja el Banco Nación para tus Inversiones en plazo fijo

Freepik
  • La ganancia de tu plazo fijo de $380.000 por 30 días depende enteramente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que te ofrezca el banco.
  • Las entidades financieras suelen ofrecer TNA que van del 23% al 28% anual, pero siempre es bueno investigar si hay opciones con mejores condiciones.
  • Si consigues una TNA del 37,5% (como la del Banco Nación), tus $380.000 te generarían una ganancia de unos $7.808,22 en un mes.
  • Al cumplirse el mes, estarías retirando aproximadamente $387.808,22, sumando tu capital original más los intereses obtenidos.

En la búsqueda constante de estrategias para proteger y potenciar el capital, los ahorristas se encuentran ante un abanico de opciones que requieren un análisis detallado. Así, la evaluación de distintas alternativas para tus Inversiones se vuelven fundamentales para tomar decisiones informadas y ajustadas a los objetivos personales.

La oferta de Cuenta DNI para balnearios tiene su fin en febrero 2026.
Te puede interesar:

Última oportunidad: así podés aprovechar el descuento en balnearios con Cuenta DNI

Dentro de las herramientas más tradicionales y confiables del mercado, los plazos fijos mantienen su relevancia como un instrumento que brinda seguridad y una rentabilidad predecible. Su atractivo radica en la simplicidad de su funcionamiento y la certeza de los rendimientos, características muy valoradas por aquellos que priorizan la estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado.

Cuánto ganas por depositar $380.000 en un plazo fijo según el banco

Plazos fijos en pesos invertir
Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos

Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos

Si estás pensando en poner tus $380.000 a trabajar en un plazo fijo por 30 días, es importante que sepas que la cantidad final que obtendrás dependerá directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que te ofrezca el banco que elijas. Hoy por hoy, la mayoría de los bancos están manejando tasas anuales que se ubican entre el 23% y el 28%. Un dato interesante es que muchos de ellos mejoran estas ofertas si realizas la operación de forma digital, buscando así fomentar el uso de sus plataformas online, lo cual puede ser una ventaja para vos.

Para que te hagas una idea más concreta, si tomamos como base una TNA del 37,5%, similar a la que podrías encontrar en el Banco Nación, ese depósito te generaría una ganancia aproximada de $7.808,22 en tan solo un mes. Esto significa que, cuando finalice el plazo, tu cuenta verá un ingreso total de aproximadamente $387.808,22, que incluye tanto el dinero que invertiste inicialmente como los intereses que fuiste acumulando.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé los montos actuales del Banco Nación para tus Inversiones

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Se agregan incentivos con tarjetas del banco y planes de financiación en la plataforma Provincia Compras.

Cuál es el descuento particular que tiene Cuenta DNI para la vuelta a clases en 2026

Este instrumento continúa siendo una referencia para perfiles conservadores que buscan preservar el dinero sin asumir volatilidad. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 470.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.  

Así podés aprovechar descuentos en supemercados todos los días de febrero 2026 con Cuenta DNI

Las alternativas gestionadas de forma electrónica permiten compensar con mayor eficacia la variación del costo de vida en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 420.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las promociones de Cuenta DNI permite generar un ahorro constante durante el mes.

Esta es la mejor manera de ahorrar $6.000 por semana en compras cotidianas con Cuenta DNI en febrero 2026

Rating Cero

Frost mantiene su cercanía habitual, dejando claro que la amistad y el humor continúan siendo ejes esenciales de su vida. Su recorrido combina transformación personal, vínculos genuinos y una presencia consolidada en el cine contemporáneo.

La impresionante transformación de un actor para hacer de Hagrid en una nueva serie de Harry Potter

Joel Edgerton destacó como protagonista de esta película de Netflix. 
play

Está en Netflix, dura menos de dos horas y fue nominada en los Oscar 2026

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

El actor se mostró angustiado por la muerte del espectador durante la función de su obra. 

La nueva desgracia que golpeó a Matías Alé: un hombre falleció en plena función

La reconocida actriz permanece internada en grave estado.

"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

El padre del bebé no estuvo presente en el parto de su expareja por motivos laborales.

Nació el bebé de Juana Repetto, pero Sebastián Graviotto no estuvo presente: su enigmático mensaje

últimas noticias

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

Hace 1 hora
Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.

Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

Hace 1 hora
Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Hace 1 hora
Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.

El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

Hace 1 hora
En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.

Se supo el insólito equipo argentino en el que estuvo a punto de jugar Martín Palermo

Hace 1 hora