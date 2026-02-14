Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 380.000 pesos a 30 días en febrero 2026 Con un monto específico en consideración surge la inquietud sobre el potencial de crecimiento de dicha inversión en el panorama económico actual. Por + Seguir en







La ganancia de tu plazo fijo de $380.000 por 30 días depende enteramente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que te ofrezca el banco.

Las entidades financieras suelen ofrecer TNA que van del 23% al 28% anual, pero siempre es bueno investigar si hay opciones con mejores condiciones.

Si consigues una TNA del 37,5% (como la del Banco Nación), tus $380.000 te generarían una ganancia de unos $7.808,22 en un mes.

Al cumplirse el mes, estarías retirando aproximadamente $387.808,22, sumando tu capital original más los intereses obtenidos. En la búsqueda constante de estrategias para proteger y potenciar el capital, los ahorristas se encuentran ante un abanico de opciones que requieren un análisis detallado. Así, la evaluación de distintas alternativas para tus Inversiones se vuelven fundamentales para tomar decisiones informadas y ajustadas a los objetivos personales.

Dentro de las herramientas más tradicionales y confiables del mercado, los plazos fijos mantienen su relevancia como un instrumento que brinda seguridad y una rentabilidad predecible. Su atractivo radica en la simplicidad de su funcionamiento y la certeza de los rendimientos, características muy valoradas por aquellos que priorizan la estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado.

Para que te hagas una idea más concreta, si tomamos como base una TNA del 37,5%, similar a la que podrías encontrar en el Banco Nación, ese depósito te generaría una ganancia aproximada de $7.808,22 en tan solo un mes. Esto significa que, cuando finalice el plazo, tu cuenta verá un ingreso total de aproximadamente $387.808,22, que incluye tanto el dinero que invertiste inicialmente como los intereses que fuiste acumulando.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.