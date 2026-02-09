9 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $160.000 en febrero 2026

La elección del canal impacta en el resultado final. Analizar las tasas ayuda a optimizar la decisión de ahorro.

  • El rendimiento para alcanzar una ganancia objetivo depende del canal elegido para invertir.
  • Las operaciones digitales suelen ofrecer tasas más convenientes que las presenciales.
  • A 30 días, los intereses se calculan según la TNA y la TEA vigentes.
  • En un escenario de inflación más contenida, la estrategia de renovación cobra relevancia.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan previsibilidad en el corto plazo. De cara a febrero de 2026, muchos ahorristas se preguntan qué capital es necesario colocar para alcanzar una ganancia determinada al cabo de 30 días.

Así podés ahorrar más de $60.000 con Cuenta DNI si sos jubilado en febrero 2026

En un contexto económico con tasas que muestran cierta uniformidad, este instrumento permite estimar de antemano el resultado de la inversión. Pese a eso, el rendimiento final no es idéntico en todos los casos y varía según el canal utilizado para constituir el depósito.

Las diferencias entre operar en sucursal o hacerlo de manera electrónica influyen directamente en los intereses generados. Por eso, evaluar las condiciones de cada opción resulta clave al momento de definir el monto a invertir.

Plazos fijos

Cuánto debo invertir para ganar $160.000 en el banco en febrero 2026

Tomando como referencia un plazo fijo a 30 días, una colocación de $160.000 realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, genera intereses por $2.695,89. Al finalizar el período, el monto total a cobrar asciende a $162.695,89.

En el caso de inclinarse por el canal electrónico, usando su homebanking o aplicación, la rentabilidad es mayor. Con una TNA del 25% y una TEA del 28,08%, los intereses alcanzan los $3.287,67 en el mismo plazo, lo que eleva el total final a $163.287,67. Esta diferencia se explica por las mejores condiciones que los bancos suelen ofrecer para las operaciones digitales, que implican menores costos operativos y mayor agilidad en la gestión.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones de inflación para el inicio de 2026 rondan el 2% mensual. En ese escenario, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca del equilibrio en términos reales, con un desempeño algo más favorable en las colocaciones electrónicas. Si bien el margen frente al aumento de precios puede ser limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de inversión resulta fundamental para preservar el poder de compra.

