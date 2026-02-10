10 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La elección del canal incide en la ganancia final. Comparar tasas ayuda a mejorar el resultado en el corto plazo.

La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

  • El resultado de un plazo fijo cambia según el canal elegido para realizar la colocación.
  • Las alternativas digitales suelen ofrecer tasas más competitivas que las presenciales.
  • A 30 días, el rendimiento puede calcularse de forma anticipada con las tasas vigentes.
  • En un escenario de inflación más baja, la clave está en sostener el valor del ahorro.

Invertir en un plazo fijo continúa siendo una opción frecuente para quienes se inclinan por una opción con mayor estabilidad y previsibilidad. En febrero del 2026, colocar $310.000 a 30 días permite conocer de antemano cuánto dinero se obtiene al finalizar el período. La desaceleración inflacionaria y la mayor previsibilidad económica generan un entorno más favorable para este tipo de instrumentos. Pese a eso, el rendimiento final depende en gran medida del banco y del canal utilizado para constituir la inversión.

Gestionar esta acción por medios electrónicos implica menores costos operativos y mayor agilidad en el procedimiento..
Elegir entre una operación en sucursal o una colocación electrónica, tanto por medio de su página de home banking como por su aplicación, puede marcar una diferencia muy importante en los intereses generados. Ese punto se vuelve central al analizar el resultado final de la inversión.

Plazos fijos en pesos invertir
Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos

Cuánto ganas por depositar $310.000 en un plazo fijo según el banco

Si el plazo fijo de $310.000 se constituye en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, a 30 días, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos ascienden a $5.223,29. Al finalizar el plazo, el monto total a percibir es de $315.223,29.

En cambio, al preferir realizarlo por el canal electrónico, como por su home banking o aplicación, la ganancia resulta mayor. Con una TNA del 25% y una TEA del 28,08%, los intereses generados alcanzan los $6.369,86 en el mismo período, lo que eleva el total final a $316.369,86.

Inflación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 muestran una inflación mensual cercana al 2%. En este contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca del equilibrio real, con un desempeño algo más favorable en las opciones electrónicas. Aunque el margen frente a la suba de precios es reducido, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

