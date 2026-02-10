Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026 La elección del canal incide en la ganancia final. Comparar tasas ayuda a mejorar el resultado en el corto plazo. Por + Seguir en







En un escenario de inflación más baja, la clave está en sostener el valor del ahorro. Invertir en un plazo fijo continúa siendo una opción frecuente para quienes se inclinan por una opción con mayor estabilidad y previsibilidad. En febrero del 2026, colocar $310.000 a 30 días permite conocer de antemano cuánto dinero se obtiene al finalizar el período. La desaceleración inflacionaria y la mayor previsibilidad económica generan un entorno más favorable para este tipo de instrumentos. Pese a eso, el rendimiento final depende en gran medida del banco y del canal utilizado para constituir la inversión.

Elegir entre una operación en sucursal o una colocación electrónica, tanto por medio de su página de home banking como por su aplicación, puede marcar una diferencia muy importante en los intereses generados. Ese punto se vuelve central al analizar el resultado final de la inversión.

Plazos fijos en pesos invertir Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos Freepik. Cuánto ganas por depositar $310.000 en un plazo fijo según el banco Si el plazo fijo de $310.000 se constituye en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, a 30 días, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos ascienden a $5.223,29. Al finalizar el plazo, el monto total a percibir es de $315.223,29.

En cambio, al preferir realizarlo por el canal electrónico, como por su home banking o aplicación, la ganancia resulta mayor. Con una TNA del 25% y una TEA del 28,08%, los intereses generados alcanzan los $6.369,86 en el mismo período, lo que eleva el total final a $316.369,86.

La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales, que implican menores costos y mayor eficiencia operativa.

Inflación Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las estimaciones para el inicio de 2026 muestran una inflación mensual cercana al 2%. En este contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca del equilibrio real, con un desempeño algo más favorable en las opciones electrónicas. Aunque el margen frente a la suba de precios es reducido, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.