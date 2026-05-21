Para sostener un ahorro mes a mes en pesos conviene revisar las tasas de interés y apostar por una herramienta financiera segura.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan mantener ahorros en pesos con cierta previsibilidad y sin asumir grandes riesgos financieros. Durante mayo de 2026 , las tasas ofrecidas por los bancos muestran cierta estabilidad y vuelven a despertar interés entre pequeños y medianos ahorristas.

En este escenario, una colocación de $3.200.000 a 30 días puede dejar una ganancia superior a los $44.000 , aunque el rendimiento final dependerá del canal elegido para concretar la operación.

De acuerdo con los simuladores bancarios, una persona que invierta $3.200.000 a 30 días en una sucursal bancaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17% obtendrá intereses por $44.712,33. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo recibirá un total de $3.244.712,33 .

Sin embargo, quienes hagan la operación a través de home banking o aplicaciones oficiales accederán a una tasa más elevada. En ese caso, con una TNA del 17,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,98%, los intereses alcanzarán los $46.027,40 y el monto total llegará a $3.246.027,40.

Banco Nación Barcex

La diferencia entre ambos canales responde a una estrategia de las entidades financieras para incentivar las operaciones digitales, que representan menores costos administrativos y una operatoria más rápida para los clientes.

Especialistas del sector financiero recomiendan comparar las tasas antes de invertir, ya que cada banco puede ofrecer condiciones distintas según el perfil del usuario, el monto depositado y el tipo de canal utilizado para constituir el plazo fijo.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con una inflación que mostró cierta desaceleración y registró un 2,6% en abril, el plazo fijo tradicional volvió a acercarse al equilibrio frente al avance de los precios, sobre todo en las colocaciones digitales que ofrecen tasas más altas.

Billetes pesos billetera salario Depositphotos

Aunque la rentabilidad todavía no genera una diferencia amplia respecto de la inflación mensual, muchos ahorristas continúan utilizando esta herramienta para administrar pesos a corto plazo y mantener parte del poder adquisitivo. Además, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses mes a mes permite sostener un rendimiento acumulado que sigue siendo observado de cerca por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad financiera.