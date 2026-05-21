21 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.200.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Para sostener un ahorro mes a mes en pesos conviene revisar las tasas de interés y apostar por una herramienta financiera segura.

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Cómo queda un plazo fijo si depositás esta cantidad por mes. 

Cómo queda un plazo fijo si depositás esta cantidad por mes. 

  • Un plazo fijo de $3.200.000 puede generar más de $46.000 en intereses en apenas 30 días.
  • Las tasas más altas continúan apareciendo en las operaciones realizadas por home banking y canales digitales.
  • La diferencia entre invertir en sucursal o de forma electrónica puede superar los $1.300 en un mes.

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.
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  • Con una inflación más desacelerada, el plazo fijo volvió a quedar cerca del equilibrio frente al aumento de precios.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan mantener ahorros en pesos con cierta previsibilidad y sin asumir grandes riesgos financieros. Durante mayo de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos muestran cierta estabilidad y vuelven a despertar interés entre pequeños y medianos ahorristas.

plazo fijo

En este escenario, una colocación de $3.200.000 a 30 días puede dejar una ganancia superior a los $44.000, aunque el rendimiento final dependerá del canal elegido para concretar la operación.

Cuánto ganas por depositar $3.200.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los simuladores bancarios, una persona que invierta $3.200.000 a 30 días en una sucursal bancaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17% obtendrá intereses por $44.712,33. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo recibirá un total de $3.244.712,33.

Sin embargo, quienes hagan la operación a través de home banking o aplicaciones oficiales accederán a una tasa más elevada. En ese caso, con una TNA del 17,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,98%, los intereses alcanzarán los $46.027,40 y el monto total llegará a $3.246.027,40.

Banco Nación

La diferencia entre ambos canales responde a una estrategia de las entidades financieras para incentivar las operaciones digitales, que representan menores costos administrativos y una operatoria más rápida para los clientes.

Especialistas del sector financiero recomiendan comparar las tasas antes de invertir, ya que cada banco puede ofrecer condiciones distintas según el perfil del usuario, el monto depositado y el tipo de canal utilizado para constituir el plazo fijo.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con una inflación que mostró cierta desaceleración y registró un 2,6% en abril, el plazo fijo tradicional volvió a acercarse al equilibrio frente al avance de los precios, sobre todo en las colocaciones digitales que ofrecen tasas más altas.

Billetes pesos billetera salario

Aunque la rentabilidad todavía no genera una diferencia amplia respecto de la inflación mensual, muchos ahorristas continúan utilizando esta herramienta para administrar pesos a corto plazo y mantener parte del poder adquisitivo. Además, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses mes a mes permite sostener un rendimiento acumulado que sigue siendo observado de cerca por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad financiera.

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