A la hora de realizar esta inversión es importante fijarse el canal por donde se realiza. La operatoria online marca la diferencia.

Invertir $300.000 en un plazo fijo a 30 días continúa siendo una alternativa simple para quienes buscan resguardar ahorros sin asumir riesgos elevados. En enero del 2026, el rendimiento depende principalmente de la tasa aplicada por cada banco y del medio utilizado para constituir la operación.

En un escenario financiero donde las entidades impulsan cada vez más la operatoria online, las diferencias entre hacer el trámite en sucursal o de manera electrónica se reflejan en los intereses obtenidos. Incluso con montos moderados, el impacto de la tasa es visible al momento del cobro.

Analizar estos números permite anticipar cuánto se recibe al vencimiento y evaluar si esta opción se ajusta a las necesidades de corto plazo dentro del contexto económico actual.

Si el plazo fijo se constituye en una sucursal bancaria por 30 días, por ejemplo en el Banco Nación, los intereses generados alcanzan los $5.054,79. De esta manera, el monto total a cobrar al finalizar el período es de $305.054,79, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al realizar la operación por canal electrónico, por medio de su homebanking o aplicación, el rendimiento mejora. En este caso, los intereses ascienden a $6.410,96 y el total a percibir llega a $306.410,96. La tasa aplicada es una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, lo que explica la diferencia frente a la modalidad presencial.

Esta comparación deja en claro que inclinarse por la vía digital permite obtener un mayor beneficio mensual sin modificar ni el capital ni el plazo de la inversión.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con expectativas de inflación más moderadas para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca del punto de equilibrio en términos reales. Dentro de este escenario, las alternativas electrónicas muestran una mayor capacidad para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Aunque el margen pueda ser limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses contribuye a sostener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para proteger el valor del ahorro.