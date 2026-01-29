29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en enero 2026

A la hora de realizar un depósito en el comienzo del año es importante revisar las diferentes opciones de bancos y canales. Las vías digitales ofrecen una ventaja por sobre las presenciales.

Por
Las alternativas electrónicas presentan una mejor capacidad para acompañar el aumento de precios en el corto plazo.
Las alternativas electrónicas presentan una mejor capacidad para acompañar el aumento de precios en el corto plazo.Pixabay
  • Un depósito de $900.000 a 30 días ofrece rendimientos distintos según el canal elegido.
  • Las operaciones digitales mantienen tasas más competitivas que las presenciales.
  • Incluso en plazos cortos, la diferencia de intereses es perceptible.
  • El contexto inflacionario condiciona el resultado real del ahorro.

Invertir $900.000 en un plazo fijo a 30 días sigue siendo una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan previsibilidad en el corto plazo. En enero del 2026, el rendimiento final depende principalmente de la tasa aplicada por cada banco y del canal utilizado para constituir la colocación.

Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.
Te puede interesar:

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

De acuerdo a los números que se pueden obtener por los simuladores, las entidades financieras priorizan la operatoria online, ya que las tasas ofrecidas por medios electrónicos suelen superar a las disponibles en sucursal. Esta diferencia impacta de manera directa en los intereses obtenidos, aun cuando el capital inicial y el plazo sean los mismos.

Por eso, evaluar las condiciones vigentes permite anticipar cuánto se puede cobrar al vencimiento y entender cómo se posiciona este tipo de inversión frente a otras opciones de corto recorrido.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $900.000 en un plazo fijo según el banco

Al realizar un depósito de $900.000 en una sucursal bancaria por 30 días, por ejemplo en el Banco Nació, los intereses generados ascienden a $15.164,38. De esta forma, el monto total al finalizar el período alcanza los $915.164,38, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, si se lo hace de manera electrónica, como por ejemplo en su homebanking o su aplicación, el rendimiento mejora. En este caso, los intereses llegan a $19.232,88 y el total a cobrar se ubica en $919.232,88. La tasa aplicada es una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, lo que explica la diferencia frente a la modalidad tradicional.

Banco Nación con Modo
Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más contenidas para el arranque de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse próximos al equilibrio en términos reales. Dentro de este contexto, las alternativas electrónicas presentan una mejor capacidad para acompañar el aumento de precios en el corto plazo.

Si bien el margen puede ser reducido, la opción de renovar cada mes el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder de compra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuenta DNI mantiene el descuento especial en carnicerías y agrega supermercados.

Se termina el descuento en carnicerías de Cuenta DNI y hay promo en supermercados: cómo aprovecharlo en enero 2026

Por el momento, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en enero 2026

A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense 

Últimos días: como podés ahorrar un 20% en tus compras del supermercado con Cuenta DNI en enero 2026

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $25.000 en enero 2026

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Como se puede comprar, vender y transferir dólares en Cuenta DNI con la nueva función

Rating Cero

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

últimas noticias

El fotoperiodista se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados hace casi un año

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

Hace 5 minutos
El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Hace 17 minutos
Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Hace 21 minutos
El dólar oficial cortó una racha de tres jornadas consecutivas al alza.

El dólar vuelve a subir pero cierra enero a la baja

Hace 27 minutos
Entre las opciones de la gastronomía porteña, este se diferencia por su oferta única. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene matambre de cerdo, empanadas salteñas y provoleta

Hace 33 minutos