Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en enero 2026 A la hora de realizar un depósito en el comienzo del año es importante revisar las diferentes opciones de bancos y canales. Las vías digitales ofrecen una ventaja por sobre las presenciales.







Las alternativas electrónicas presentan una mejor capacidad para acompañar el aumento de precios en el corto plazo. Pixabay

Un depósito de $900.000 a 30 días ofrece rendimientos distintos según el canal elegido.

Las operaciones digitales mantienen tasas más competitivas que las presenciales.

Incluso en plazos cortos, la diferencia de intereses es perceptible.

El contexto inflacionario condiciona el resultado real del ahorro. Invertir $900.000 en un plazo fijo a 30 días sigue siendo una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan previsibilidad en el corto plazo. En enero del 2026, el rendimiento final depende principalmente de la tasa aplicada por cada banco y del canal utilizado para constituir la colocación.

De acuerdo a los números que se pueden obtener por los simuladores, las entidades financieras priorizan la operatoria online, ya que las tasas ofrecidas por medios electrónicos suelen superar a las disponibles en sucursal. Esta diferencia impacta de manera directa en los intereses obtenidos, aun cuando el capital inicial y el plazo sean los mismos.

Por eso, evaluar las condiciones vigentes permite anticipar cuánto se puede cobrar al vencimiento y entender cómo se posiciona este tipo de inversión frente a otras opciones de corto recorrido.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $900.000 en un plazo fijo según el banco Al realizar un depósito de $900.000 en una sucursal bancaria por 30 días, por ejemplo en el Banco Nació, los intereses generados ascienden a $15.164,38. De esta forma, el monto total al finalizar el período alcanza los $915.164,38, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, si se lo hace de manera electrónica, como por ejemplo en su homebanking o su aplicación, el rendimiento mejora. En este caso, los intereses llegan a $19.232,88 y el total a cobrar se ubica en $919.232,88. La tasa aplicada es una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, lo que explica la diferencia frente a la modalidad tradicional.

Banco Nación con Modo Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000. Banco Nación Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones de inflación más contenidas para el arranque de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse próximos al equilibrio en términos reales. Dentro de este contexto, las alternativas electrónicas presentan una mejor capacidad para acompañar el aumento de precios en el corto plazo. Si bien el margen puede ser reducido, la opción de renovar cada mes el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder de compra.