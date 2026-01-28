Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en enero 2026 El canal elegido impacta en el resultado final. Las tasas digitales marcan una ventaja clara. Por + Seguir en







Por el momento, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

Invertir $750.000 a 30 días genera resultados distintos según el canal elegido.

Las colocaciones digitales ofrecen tasas más altas que las presenciales.

Incluso con montos intermedios, la diferencia de intereses es visible.

El contexto inflacionario define el rendimiento real del ahorro. Colocar $750.000 en un plazo fijo a 30 días continúa siendo una opción conservadora para quienes priorizan previsibilidad en el corto plazo. En enero de 2026, el resultado final está directamente ligado a la tasa aplicada y a la forma en que se realiza la operación.

Con un sistema bancario que incentiva cada vez más las gestiones online, las tasas para operaciones electrónicas suelen ubicarse por encima de las disponibles en sucursal. Esta brecha impacta de manera directa en los intereses obtenidos, aun cuando el capital y el plazo no cambien. Por estos motivos, analizar las condiciones de cada alternativa permite estimar con mayor precisión cuánto se puede obtener al finalizar el mes y cómo se ubica esta inversión frente a otras opciones de corto recorrido.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $750.000 en un plazo fijo según el banco Si el depósito de $750.000 se realiza en una sucursal bancaria a 30 días, por ejemplo del Banco Nación, los intereses generados alcanzan los $12.636,99. De este modo, el monto total al vencimiento asciende a $762.636,99, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al preferir la modalidad electrónica, el rendimiento es mayor. En este caso, los intereses llegan a $16.643,84 y el total a cobrar se eleva a $766.643,84. La tasa aplicada es una TNA del 27,00% y una TEA del 30,61%, lo que explica la diferencia frente a la operatoria tradicional.

Esta comparación deja en claro que el canal digital se consolida como la alternativa más conveniente para mejorar el resultado mensual sin modificar el plazo.

Plazos fijos Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones de inflación más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Dentro de este marco, las colocaciones online muestran una mayor capacidad para acompañar el movimiento de los precios en el corto plazo. Aunque la ganancia real puede ser ajustada, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la dinámica de las tasas y adaptar la estrategia se vuelve fundamental para proteger el valor del ahorro.