28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal elegido impacta en el resultado final. Las tasas digitales marcan una ventaja clara.

Por
Por el momento

Por el momento, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

  • Invertir $750.000 a 30 días genera resultados distintos según el canal elegido.
  • Las colocaciones digitales ofrecen tasas más altas que las presenciales.
  • Incluso con montos intermedios, la diferencia de intereses es visible.
  • El contexto inflacionario define el rendimiento real del ahorro.

Colocar $750.000 en un plazo fijo a 30 días continúa siendo una opción conservadora para quienes priorizan previsibilidad en el corto plazo. En enero de 2026, el resultado final está directamente ligado a la tasa aplicada y a la forma en que se realiza la operación.

Cuenta DNI mantiene el descuento especial en carnicerías y agrega supermercados.
Te puede interesar:

Se termina el descuento en carnicerías de Cuenta DNI y hay promo en supermercados: cómo aprovecharlo en enero 2026

Con un sistema bancario que incentiva cada vez más las gestiones online, las tasas para operaciones electrónicas suelen ubicarse por encima de las disponibles en sucursal. Esta brecha impacta de manera directa en los intereses obtenidos, aun cuando el capital y el plazo no cambien. Por estos motivos, analizar las condiciones de cada alternativa permite estimar con mayor precisión cuánto se puede obtener al finalizar el mes y cómo se ubica esta inversión frente a otras opciones de corto recorrido.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $750.000 en un plazo fijo según el banco

Si el depósito de $750.000 se realiza en una sucursal bancaria a 30 días, por ejemplo del Banco Nación, los intereses generados alcanzan los $12.636,99. De este modo, el monto total al vencimiento asciende a $762.636,99, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al preferir la modalidad electrónica, el rendimiento es mayor. En este caso, los intereses llegan a $16.643,84 y el total a cobrar se eleva a $766.643,84. La tasa aplicada es una TNA del 27,00% y una TEA del 30,61%, lo que explica la diferencia frente a la operatoria tradicional.

Esta comparación deja en claro que el canal digital se consolida como la alternativa más conveniente para mejorar el resultado mensual sin modificar el plazo.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Dentro de este marco, las colocaciones online muestran una mayor capacidad para acompañar el movimiento de los precios en el corto plazo.

Aunque la ganancia real puede ser ajustada, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la dinámica de las tasas y adaptar la estrategia se vuelve fundamental para proteger el valor del ahorro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en enero 2026

A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense 

Últimos días: como podés ahorrar un 20% en tus compras del supermercado con Cuenta DNI en enero 2026

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $25.000 en enero 2026

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Como se puede comprar, vender y transferir dólares en Cuenta DNI con la nueva función

Los beneficios de destinar tus Inversiones al plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 8.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

¿Cómo aprovechar el 15% de descuento todos los martes de enero 2026?.

Esta promoción de Cuenta DNI te permite ahorrar un 15% todos los martes: a qué rubro aplica

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Hace 19 minutos
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 26 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 40 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 51 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 1 hora