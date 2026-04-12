Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 300.000 pesos a 30 días en abril 2026

En el actual escenario económico de abril de 2026, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas más consultadas por los pequeños ahorristas que buscan proteger su capital frente a la inflación. Con las recientes actualizaciones en las tasas de política monetaria, los bancos han ajustado los rendimientos para los depósitos a 30 días , ofreciendo una previsibilidad que muchos prefieren para sus Inversiones frente a la volatilidad de otros activos.

El Banco Nación ofrece una de las mejores tasas del mercado en abril de 2026. La Tasa Nominal Anual (TNA) vigente en la institución es del 37,5%.

La conveniencia del plazo fijo no solo se mide por el número final, sino por la Tasa Efectiva Anual (TEA) , que es el rendimiento real que se obtiene si se reinvierten los intereses mes a mes. Para un capital de 300.000 pesos, la ganancia mensual permite cubrir gastos corrientes o reinvertir el total para potenciar el efecto del interés compuesto.

El Banco Nación se posiciona en este abril de 2026 como una de las alternativas más sólidas y atractivas dentro del sistema financiero argentino.

Para aquellos que decidan invertir un capital de 300.000 pesos bajo la modalidad de plazo fijo tradicional a 30 días, la rentabilidad obtenida será de 4.684,93 pesos en concepto de intereses.

De esta manera, al cumplirse el mes de la colocación, el inversor contará con un saldo total de 304.684,93 pesos disponibles en su cuenta, logrando así una protección efectiva de sus fondos con el respaldo de la principal banca pública del país.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.