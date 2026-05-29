29 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.400.000 pesos a 30 días en mayo 2026

El cálculo preciso, acompañado con la comparación de las tasas de interés, para que sepas cuánto invertir.

Por
Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026.

Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026.

Freepik
  • Un plazo fijo de $3.400.000 a 30 días puede generar más de $45.000 en intereses en mayo de 2026.
  • Las tasas varían según el banco y también según si la operación se realiza en sucursal o por canales digitales.
  • La opción por vía electrónica ofrece mayores ganancias.
  • Con un número de inflación más bajo que en marzo, esta herramienta de inversión se posiciona como una alternativa para mantener el valor del dinero.

En mayo de 2026, el plazo fijo continúa posicionándose como una de las alternativas financieras más elegidas por quienes buscan proteger sus ahorros sin exponerse a riesgos ni a la volatilidad del mercado. Con tasas que se mantienen relativamente estables producto de la desaceleración de la inflación, esta herramienta permite calcular con bastante exactitud cuánto dinero puede obtenerse tras 30 días de inversión.

¿Cuánto podés ganar si depositás 3.700.000 pesos a 30 días en mayo 2026?
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.700.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Los bancos siguen manteniendo diferentes tasas dependiendo de la forma en la que se realiza la operación, favoreciendo a la manera digital por un pequeño margen de ganancia.

Plazos fijos
¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

Cuánto ganas por depositar $3.400.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona deposita $3.400.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $43.315,07. De esta manera, al finalizar el plazo recibirá un total de $3.443.315,07 entre capital e intereses.

En cambio, quienes hagan el plazo fijo de manera electrónica, a través de home banking o aplicaciones oficiales de los bancos, accederán a una tasa un poco más alta. Con una TNA del 19% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 20,75%, los intereses llegarán a $53.095,89 y el monto final ascenderá a $3.453.095,89.

Los bancos mantienen esta diferencia para incentivar las operaciones digitales, ya que representan costos más bajos y una operatoria más rápida para los clientes.

Homebanking, bancos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La inflación en el mes de abril fue de 2,6%, casi un dígito menos que la de marzo. En este contexto, los plazos fijos tradicionales continúan ubicándose en un punto de equilibrio frente a la suba de precios. Por su parte, las colocaciones digitales ofrecen un rendimiento levemente más elevado gracias a tasas más altas, aunque la diferencia todavía es pequeña.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución de la inflación y las decisiones del sistema financiero para evaluar si conviene renovar mensualmente el capital junto con los intereses generados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las promociones de Cuenta DNI este mes.

Qué descuento con Cuenta DNI podés aprovechar en la última semana de mayo 2026

Cómo invertir en un plazo fijo en el banco, fácil y rápido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.300.000 pesos a 30 días en mayo

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Como invertir en un plazo fijo en mayo de 2026

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.900.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.100.000 pesos a 30 días en mayo

Rating Cero

La ex Miss Universo apuesta por hábitos saludables y un estilo de vida equilibrado.

Así fue la impresionante transformación de Cecilia Bolocco

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner antes de que ella diera la noticia.

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen varios temas pendientes en la Justicia.

Se pospuso la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "No podés estar mintiendo"

Cachete Sierra y Fio Giménez se separaron tras cinco años de relación: "Un momento difícil"

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

últimas noticias

¿Cómo será el cuadro de Copa Sudamericana?

Con la chance de un Superclásico, se sortean los octavos de final de la Copa Sudamericana

Hace 38 minutos
La promesa del automovilismo chileno ¿Quién es?

Tiene solo 16 años, es chilena y busca triunfar en el automovilismo: de quién se trata

Hace 1 hora
Las boletas se incrementarán casi en un 5%.

El Gobierno fijó el aumento para las tarifas de luz y de gas para junio

Hace 1 hora
Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás $3.400.000 a 30 días

Hace 1 hora
La ex Miss Universo apuesta por hábitos saludables y un estilo de vida equilibrado.

Así fue la impresionante transformación de Cecilia Bolocco

Hace 1 hora