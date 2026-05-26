26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en mayo 2026

El cálculo preciso, acompañado con la comparación de las tasas de interés, para que sepas cuánto invertir.

Por
Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.

  • Un plazo fijo de $3.600.000 a 30 días puede generar alrededor de $50.000 en intereses en mayo de 2026.
  • Las tasas varían según el banco y también según si la operación se realiza en sucursal o por canales digitales.
  • La opción por vía electrónica ofrece mayores ganancias.
  • Con un número de inflación más bajo que en marzo, esta herramienta de inversión se posiciona como una alternativa para mantener el valor del dinero.

En mayo de 2026, el plazo fijo continúa posicionándose como una de las alternativas financieras más elegidas por quienes buscan proteger sus ahorros sin exponerse a riesgos ni a la volatilidad del mercado. Con tasas que se mantienen relativamente estables producto de la desaceleración de la inflación, esta herramienta permite calcular con bastante exactitud cuánto dinero puede obtenerse tras 30 días de inversión.

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo. 
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Los bancos siguen manteniendo diferentes tasas dependiendo de la forma en la que se realiza la operación, favoreciendo a la manera digital por un pequeño margen de ganancia.

Plazos fijos
¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

¿Cómo conviene realizar el plazo fijo?

Cuánto ganas por depositar $3.600.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona deposita $3.600.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $45.863,01. De esta manera, al finalizar el plazo recibirá un total de $3.645.863,01entre capital e intereses.

En cambio, quienes hagan el plazo fijo de manera electrónica, a través de home banking o aplicaciones oficiales de los bancos, accederán a una tasa un poco más alta. Con una TNA del 17,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,98%, los intereses llegarán a $51.780,82 y el monto final ascenderá a $3.651.780,82.

Los bancos mantienen esta diferencia para incentivar las operaciones digitales, ya que representan costos más bajos y una operatoria más rápida para los clientes.

inversiones

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

La inflación en el mes de abril fue de 2,6%, casi un dígito menos que la de marzo. En este contexto, los plazos fijos tradicionales continúan ubicándose en un punto de equilibrio frente a la suba de precios. Por su parte, las colocaciones digitales ofrecen un rendimiento levemente más elevado gracias a tasas más altas, aunque la diferencia todavía es pequeña.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución de la inflación y las decisiones del sistema financiero para evaluar si conviene renovar mensualmente el capital junto con los intereses generados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Como invertir en un plazo fijo en mayo de 2026

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.900.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.100.000 pesos a 30 días en mayo

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Cómo podés pagar las tasas municipales con Cuenta DNI en mayo 2026

Cómo queda un plazo fijo si depositás esta cantidad por mes. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.200.000 pesos a 30 días en mayo

Cómo invertir en un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.500.000 pesos a 30 días en mayo 2026

La app del Banco Provincia.

Este es el descuento que tiene Cuenta DNI los fines de semana de mayo 2026 en gastronomía y estaciones de servicio

Rating Cero

Nuevas versiones aseguran a qué se debe la nueva relación en el reality entre el conductor y la participante.

Se supo la verdad por la que Santiago del Moro está más distante con Andrea del Boca en Gran Hermano

Ciardone aseguró que le respondieron que Wanda no escucha a nadie.
play

El mensaje de Claudia Ciardione a Wanda Nara sobre Martín Migueles: "Le hice llegar que no era..."

Moria arrinconó a Callejón por la pelea mediática y judicial con su exmarido.
play

El fuerte ida y vuelta entre Moria Casán y Fernanda Callejón: "Empezá a teflonarte..."

Brian Sarmiento tiene tres hijas y no cumple con la cuota alimentaria y tampoco mantiene un vínculo parental con ellas. 

"Se quieren sacar el apellido": las hijas de Brian Sarmiento pidieron que renuncie a su paternidad

Inés García respondió a las críticas en redes sociales.

¿Dejó a su novio por Lamine Yamal? Esta fue la aclaración que tiene Inés García

Un nuevo capítulo en la historia de esta ruptura.

Dos famosos enfrentan una separación caótica y ahora se pelean por la tenencia de su mascota

últimas noticias

Nuevas versiones aseguran a qué se debe la nueva relación en el reality entre el conductor y la participante.

Se supo la verdad por la que Santiago del Moro está más distante con Andrea del Boca en Gran Hermano

Hace 18 minutos
Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, arquitecto santiagueño detenido por injuria racial en Brasil.

La madre del niño discriminado por un argentino en Brasil lo acusó de "estar vinculado al tráfico de menores"

Hace 20 minutos
La mujer sufrió la fractura de platillo tibial y una incapacidad física permanente (Foto iliustrativa generada con IA)

Una empresa de colectivos deberá pagarle 25 millones de pesos a una pasajera tras un accidente

Hace 33 minutos
Simón Escobar se destaca en Vélez.

Quién es Simón Escobar, la joya de 16 años de Vélez que sería citado a la Selección argentina

Hace 33 minutos
play
Ciardone aseguró que le respondieron que Wanda no escucha a nadie.

El mensaje de Claudia Ciardione a Wanda Nara sobre Martín Migueles: "Le hice llegar que no era..."

Hace 36 minutos