Las colocaciones bancarias siguen siendo una de las opciones más elegidas para invertir este mes.

Plazo fijo : los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan mantener estabilidad y obtener una renta previsible a corto plazo. ¿Cuánto podés ganar si depositás 3.700.000 pesos a 30 días en mayo 2026?.

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En un contexto donde la inflación muestra cierta desaceleración, muchos ahorristas vuelven a analizar cuánto dinero pueden generar dejando sus pesos invertidos durante 30 días. Actualmente, varios bancos ofrecen tasas cercanas al 20,50% de Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos tradicionales realizados en sucursal, mientras que las operaciones digitales suelen contar con rendimientos algo superiores.

Antes de constituir un plazo fijo, los especialistas aconsejan comparar los intereses que ofrece cada banco, ya que pueden existir diferencias importantes entre entidades y canales de inversión. También recomiendan utilizar simuladores oficiales para calcular con precisión cuánto dinero se obtendrá al vencimiento según el monto invertido y el lapso elegido. En la mayoría de los casos, los canales digitales permiten acceder a mejores condiciones y realizar la operación de manera inmediata desde el celular o la computadora.

Cuánto ganas por depositar $3.700.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona deposita $3.700.000 a 30 días con una TNA del 20,50%, como la ofrecida por algunas entidades bancarias tradicionales, los intereses generados rondan los $62.342,48. De esta manera, al finalizar el vencimiento, el ahorrista recibiría aproximadamente $3.762.342,48 entre capital e intereses.

En cambio, si el plazo fijo se constituye mediante canales electrónicos y la tasa asciende al 21%, la ganancia mejora levemente. En ese caso, los intereses alcanzan cerca de $63.863,01 y el monto final sería de aproximadamente $3.763.863,01.

La diferencia responde a que muchos bancos incentivan las operaciones online ofreciendo rendimientos algo más altos para quienes utilizan home banking o aplicaciones móviles.

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Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación mensual cercanas al 2% para mayo y junio de 2026, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una herramienta utilizada para intentar sostener el valor de los ahorros sin asumir grandes riesgos financieros.

Si bien las ganancias pueden no representar una rentabilidad elevada en términos reales, las tasas actuales permiten acercarse a un punto de equilibrio frente al aumento del costo de vida.

Además, muchos especialistas recomiendan seguir la evolución de las tasas bancarias y evaluar renovaciones mensuales para aprovechar el interés compuesto y mejorar el rendimiento acumulado.